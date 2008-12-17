Шуфутинский стал профессиональным охотником! (ФОТОфакт)

Решив под конец года немного отдохнуть от гастрольной суеты, популярный певец отправился с друзьями на охоту в район озера Балхаш. Разместили дорогих гостей в комфортабельных охотничьих домиках, где к их услугам был подготовленный персонал, в том числе переводчики и повар. Компания во главе с опытным егерем выехала на местность с раннего утра и после нескольких часов выслеживания обнаружила первый хороший трофей - кабана. - Я не профессиональный охотник, так что нервы были напряжены. - рассказывает Михаил Захарович. – В самом начале охоты мы вышли на кабана. Егерь сделал выстрел, но раненое животное почему-то бросилось в мою сторону. Дикий кабан — очень крепкое, довольно подвижное и быстрое на бегу животное, поэтому, будучи ранеными они, нередко бросаются на охотника. Так произошло и в моем случае. К счастью егерь, успев сделать еще один выстрел его уложил. Что касается охоты на оленя, то в нашем случае это была так называемая «охота с подъезда». Задача была подъехать на машине к кормящейся особи на расстояние, достаточное для выстрела. Как мне объяснили, этот способ чаще всего используют для трофейных охот, так как транспорт дает возможность увидеть несравнимо большее число особей и выбрать лучшую. Я не очень хотел стрелять, но егерь начал настаивать. Поскольку расстояние было около 150 метров, я был уверен, что не попаду…как-то жалко было оленя. Однако, когда я сделал выстрел, оказалось, что попал. Так я добыл свой первый трофей. В общем, все прошло без эксцессов. Вернувшись в лагерь, отведали прекрасного плова по-казахски, чак-чак, манты.