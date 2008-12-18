Астафьева может стать женой Хью Хефнера…

18 декабря 2008, 12:02

16 декабря около полуночи солистка группы «NikitA» Дария Астафьева вернулась из Америки. Там она провела пятнадцать насыщенных дней.

В Украину Даша приехала с победой – девушка завоевала титул юбилейной playmate журнала «Playboy». «Я счастлива, что красота украинок оценена по достоинству», – делится впечатлениями Дария Астафьева. – У меня была автограф-сессия в Лас-Вегасе, и я была поражена количеством людей, пришедших взять у меня автограф. Они болели за меня в шоу «Girls Next Door». Я приятно удивлена, ведь американские вкусы сильно отличаются от славянских». Сейчас со страниц ведущих западных таблоидов не сходят фотографии Астафьевой в прозрачном наряде от MOA fashion, который она надела на голое тело. А Хью Хефнер раздает комментарии о том, что украинка – его самая любимая девушка, и он без ума от нее. Журналисты и читатели журнала наперебой говорят о том, что Даша станет новой «женой» основателя империи Playboy. В Америке Астафьева побывала на ведущих телеканалах и получила предложения о сотрудничестве от продюсеров шоу «Girls Next Door». Они заинтересовались не только Дашей, но и дуэтом «NikitA», и даже разместили видеоклип «Машина» в своём шоу. В Лас-Вегасе девушку ждала первая автограф-сессия. «Два часа я провела в холле отеля, ставя автографы на журналах. Больше всего мне запомнился один японец, который спел отрывок песни группы «NikitA» и сказал, что он наш фанат. Также запомнился мужчина, который пришел с большой стопкой журналов. Он сказал, что все мои земляки попросили подписать журналы для них», – вспоминает Даша. После автограф-сессии украинка отправилась в местный клуб Playboy, где ей вручили ключ от дверей заведения. По давней традиции, с тех времен, когда клубы Playboy были закрытыми, ключи выдавали самым почетным гостям. «Там же, в клубе, я познакомилась с Кармен Электрой», – рассказывает Даша. – Она была в костюме зайчика Playboy и работала крупье за одним из столиков. Кармен поздравила меня со званием юбилейной playmate и сказала, что рада со мной познакомиться, ведь она много слышала обо мне». По странному стечению обстоятельств, именно Кармен появилась на обложке январского номера, в котором были опубликованы фото юбилейной рlaymate Даши Астафьевой. В VIP-зале аэропорта Борисполь девушку встречали мама, друзья и продюсер Юрий Никитин. В Украину Даша вернулась как раз к выходу первого альбома группы под названием «Машина». Кроме уже известных хитов «Машина» и «Зайчик» в альбом войдут еще 8 треков.

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