Певица Ива Rich на «Фольк-music» пела… народный рок!

Организованный Первым телеканалом эксклюзивный конкурс «Фольк-music» заинтересовал многочисленное количество украинских звезд своей оригинальной идеей… Неизменная ведущая и автор программы Оксана Пекун пригласила в проект лучших из лучших! Александр Понамарев, Владимир Гришко, Алла Кудлай, Виктор Павлик, группа «Алиби», Оксана Билозир, Мика Ньютон, Антон Мухарский, группа «Кони айленд», Наталья Волкова, Наталья Валевская и Ива Rich удивили слушателей оригинальным исполнением народных песен! Так, согласно условиям конкурса, с различных областей Украины в Киев съезжаются фольклорные коллективы и представляют характерную своему региону песню. А задача наших артистов представить ее для широкой аудитории в оригинальном исполнении! Это конкурс на креатив, ведь народные песни необходимо облачить в современную оболочку, используя аранжировку, всевозможные технические достижения, спецэффекты и спеть ее с новым дыханием! Так, Ива Rich, выбрав себе колоритную песню черкасского региона «Голосочек», дала ей второе дыхание, дополнив ее элементами рока! Получилось очень стильно и необычно. А процесс перевоплощения красивых народных песен в современные рок-композиции так увлек Иву Rich, что она решила серьезно заняться этим направлением. - Я была приятно удивлена количеством хороших, добрых и красивых народных песен, которые попросту забылись – рассказывает Ива Rich. - Конечно, в то время не было таких технических возможностей, но главное, что у народной песни есть душа и смысл, а облачить ее в новые одежды очень интересно. Вот так певица Ива Rich осваивает новое направление, даря забытую народную мудрость новому миру и новому времени.