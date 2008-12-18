Владимир Зеленский и Вера Брежнева нашли свою любовь (ФОТОрепортаж)

Правда счасатье возлюбленных длилось не долго, ровно столько, сколько длились съемки фильма «Любовь в большом городе». Фильм снимался в Нью-Йорке в середине осени. Город Нью-Йорк как место для съемки возник не случайно, ведь осенью это без сомнения самый романтический город в мире, а кроме того он дает ощущение масштабности и глубины картины. Впрочем еще одна причина – фильм «Секс в большом городе», который в свое время произвел фурор среди женской аудитории. Авторы фильма «Любовь в большом городе» хотели своей картиной показать, что для русского человека намного важнее душевные переживания, чем телесные наслаждения. Для нас всегда любовь была на первом месте, только русский человек способен на глубокую любовь в силу широты своей души. В картине, в которой раскрываются судьбы трех пар (Владимир Зеленский – Светлана Ходченкова, Вера Брежнева – Алексей Чадов, Анастасия Задорожная – Вилли Хаапасало). Помогает уяснить главным героям–гулякам эту основную идею Святой Валентин (Филипп Киркоров), который обрекает ребят на поиски любимой женщины без которой плотские наслаждения ну никак не возможны. И Владимир Зеленский (Игорь) также в числе других находит свою любовь в лице Насти (Светланы Ходченковой), совершая для нее просто безумные, но очень милые поступки. «Это первый полнометражный фильм «Студии Квартал-95» и моя первая роль. Наша история максимально насыщена романтикой, так что она может идти в разрез с теми лентами, что выходят на экраны в последнее время. Голливудские фильмы всегда брали одним: после них остаются светлые ощущения. Понятно, что отечественному зрителю по настроению ближе наши реалии, условно говоря, «сталинки», «хрущевки». Но люди, попадая в кинотеатр должны выносить только положительные эмоции. Это наше представление о полном метре, иначе я не понимаю, зачем тогда нужно кино. А что касается моего образа, то ловеласом я никогда не был. В школе меня мало интересовали девушки, я занимался творчеством. И только на последнем звонке как-то по другому посмотрел на свою нынешнюю жену Лену, с которой тогда учился в параллельных классах. Поэтому образ героя не идентичен с моей истинной натурой, но когда ты снимаешь в фильме ты входишь в роль и думаешь так же как твой герой, думаю у меня хорошо получилось», - рассказал о своей роли Зеленский. Премьера состоится 5 марта следующего года.