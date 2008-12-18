«Ангел» Педан и «фабрикантка» Тарабарова закрутили роман? (ФОТО)

Вчерашний день одни из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса провели на съёмочной площадке телепроекта «Зірка караоке», который идёт по Новому каналу. Посоревноваться в известном шоу дали согласие многие звёзды. В эфире будут не только те, кто уже успел зарекомендовать себя на звёздных просторах, но и свежая кровь, недавно влившаяся в шоу-бизнес. Показать своё знание песен вышли участники второй «Фабрики звёзд» - экстравагантный Борис Апрель, Алиса Тарабарова, а также один из победителей – Владимир Дантес. Прежде чем начать съёмки, следовала долгая и немного нудная, но такая весёлая процедура сбора массовки в зрительный зал. Гримёрки звёзд были размещены прямо возле выхода и в одной комнате толпились одновременно около шести-семи человек. Бешеные фанатки поджидали каждого, особенно «повезло» народному любимчику Боре Апрелю. Сумасшедшие поклонницы не отпускали «фабриканта» около сорока минут. А он и не особо сопротивлялся, видимо, Апрель ещё не успел насладиться своей звёздностью сполна. Телеведущему Диме Коляденко было уделено меньше внимания, но экс-супруг Ирины Билык тоже удовлетворил всех фотоснимками рядом с собой и раздачей автографов. Неизвестно почему, но обезумевшие поклонницы готовы были даже на мороз выбежать раздетыми. Так произошло с Андреем Кузьмой, когда Скрябин выходил из помещения киностудии, его настигла масса фанаток, которые буквально требовали автограф. Пять самых неадекватных девушек побежали за исполнителем на улицу, чтобы провести его к машине. Кузьме некуда было деваться, пришлось давать автографы на лобовом стекле своего автомобиля. Ожидая своего выхода в кадр, томились в гримёрке резидент Comedy Club Александр «Ангел» Педан и «фабрикантка» Алиса Тарабарова. Девушка старалась поближе прижаться к камедийщику, и даже покусывала Педана, который сидел и радостно улыбался такому вниманию со стороны рыжеволосой Тарабаровой. Несмотря на то, что у «Ангела» Педана был сильный насморк и он ходил с носовым платком, Алиса всё равно не боялась подхватить вирус. Борю Апреля такие забавы мало интересуют, он занимался позированием в зеркало, и поправлял свой шарф. Кстати, из-за шарфа произошёл небольшой конфликт у Бори с администратором проекта. По сценарию, в новогодней программе все должны быть раздеты без лишней одежды. Но шарф Апрелю нужен был для имиджа, он наотрез отказался его снимать и проявив мужество выпалил: «Мне так удобно». Увидеть кто как спел, и кто лучше всех помнит слова всех песен можно будет увидеть в новогоднюю ночь на Новом канале.