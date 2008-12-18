Латвия отказалась ехать на «Евровидение»

"Латвия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение-2009" в Москве из-за экономического кризиса в стране. Мое личное мнение (состоит в том), что это неправильно. Латвийские певцы успешно представляют республику на "Евровидении". К тому же участие Латвии в "Евровидении" обходится не очень дорого", - сказала в среду продюсер национального отбора к конкурсу Ивета Лепешко. Она уже проинформировала о решении Латвии руководство оргкомитета конкурса. Сколько сэкономит страна, отказавшись от участия в конкурсе, не сообщается. К тому же латвийское телевидение приняло решение не транслировать конкурс. Правительство Латвии в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране обязало все государственные учреждения страны в 2009 году сократить расходы на 15%, напоминает РИА "Новости". В 2009 году бюджет латвийского телевидения, которое занимается отбором участников "Евровидения" от страны, будет сокращен на 2,4 миллиона латов - это порядка пяти миллионов долларов. Латвийское телевидение финансируется из государственного бюджета. В 2003 году певица из Латвии Мария Наумова стала победительницей "Евровидения". В этом же году традиционный песенный конкурс пройдет в Москве. Это событие стало возможным после того, как Дима Билан стал первым в Белграде. Надо сказать, что организаторы московского "Евровидения-2009" основательно подогрели интерес зрителей к конкурсу. Константин Эрнст заметил, что готовится такой праздник, что и участники, и зрители конкурса будут просто ошеломлены. Однако на все просьбы раскрыть тайну хоть одной задумки организаторы праздника лукаво улыбались и продолжали говорить намеками. В конце концов директор музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта сжалился и рассказал одну из самых главных тайн "Евровидения" – если раскрыть суть фокуса до его показа, то само действо будет неинтересно. Кстати, Россия намерена одержать победу в конкурсе во второй раз. Причем это шокирующее заявление не удивило никого из организаторов мероприятия или звезд. Константин Эрнст подчеркнул, что только самый большой глупец сейчас опустит руки и будет твердить, что победа невозможна. Его поддержал и Филипп Киркоров, напомнив, что Ирландия, например, побеждала четыре раза подряд. А уж Россия точно не хуже любой другой страны.