Список похищенных у Цекало драгоценностей

Маленькие кружочки белого золота, которые для бандитов являются всего лишь куском дорогого металла, для Саши и Вики - символ вечной любви и верности. Никакие деньги, никакие драгоценности не заменят влюбленным главного талисмана, который они подарили друг другу, когда клялись быть вместе всегда - и в беде, и в радости сообщает Life. Налет Тот жуткий вечер Вика и Саша Цекало не забудут никогда. Четверо грабителей в масках порвались в их тихий дом, когда супруги ужинали и смотрели телевизор. Полуторамесячная дочурка Сашенька тихо спала в коляске на улице. - Они ворвались, связали меня, няню и жену, - с ужасом вспоминает Цекало (полное первое интервью шоумена). - Меня ударили несколько раз по голове ногой, по спине, по руке, по ноге. Один навел на жену пистолет с глушителем и закричал: «Где деньги?! Давай, говори! Кто твой муж?! Кем работает?!» Перепуганная Вика сказала бандиту, что все деньги в сумке на втором этаже, в гардеробной. - Он еще несколько раз переспросил, где эта сумка, какого цвета, - рассказала Виктория милиционерам. - А потом, когда нашел, стал требовать еще... Но больше денег в доме не было. Тогда он стал кричать, чтобы я отдала ключи от сейфа и сказала, где лежат драгоценности. Ключей от сейфа у Вики не было, а украшения лежали в тумбочке. Забрав все, что там было, главарь бандитов гаркнул: - Хочешь жить - лежи! - и грабители сбежали. Через несколько минут Александру удалось развязаться. Первым делом он бросился освобождать супругу. А затем - звонить в милицию. Когда оперативники приехали, супруги составили полный список похищенного. Жена В загородный дом семья Александра Цекало переехала после рождения дочери: телеведущий снял его всего месяц назад за 10 000 долларов. Дворец отстроенный для молодой мамочки и дочурки еще не готов, поэтому шоумен решил пока арендовать дачу. Виктория Галушка, младшая сестра бывшей солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой, стала женой Александра Цекало минувшей зимой. Тогда, не желая афишировать свои отношения, пара не стала устраивать шумное торжество. Но вскоре молодожены вновь оказались в эпицентре внимания: стало известно, что Виктория готовится к роли мамы. Молодая женщина произвела на свет дочь 31 октября во Франции. Тогда Александр отменил все телеэфиры, чтобы быть в этот счастливый миг рядом со своими любимыми. Ведущий мечтал, что будет растить свою малышку, названную в его честь Александрой, вдали от шумного города, в тихом и спокойном местечке в Подмосковье. К несчастью, новый дом оказался не готов, а съемный не стал для молодой семьи настоящей крепостью.