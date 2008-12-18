Знаменитому голливудскому актеру Брэду Питту исполнилось 45 лет

Брэд Питт считается одним из наиболее востребованных актеров Голливуда. Он известен по таким кассовым блокбастерам, как "Интервью с вампиром", "Семь лет в Тибете", "Двенадцать обезьян", "Легенды осени", "Бойцовский клуб", "После прочтения - сжечь". На его счету - около 60 ролей в кино и сериалах, а также 20 продюсерских работ. Уильям Брэдли Питт (полное имя актера) родился в 1963 году в американском городе Шауни, штат Оклахома. Его отец был менеджером в компании, занимающейся грузоперевозками, а мать работала учителем. Вскоре после рождения сына семья переехала в город Спрингфилд, штат Миссури. Уильям был старшим из троих детей в семье. В школе Питт занимался спортом, музыкой и участвовал в студенческом самоуправлении. Затем Уильям поступил в университет в Миссури, где изучал журналистику и рекламное дело. Но диплом так и не получил, поскольку решил отправиться в Голливуд, чтобы стать актером. Там он сменил свое имя на "Брэд Питт". Первоначально Питт работал в сферах, весьма далеких от шоу-бизнеса: он даже работал зазывалой в местном ресторанчике - в костюме гигантского цыпленка приглашал прохожих посетить заведение. Параллельно занимался на актерских курсах. Спустя год Брэду удалось получить первую маленькую роль в телесериале "Даллас", затем снова почти на год - период неопределенности. Первой работой Питта в кино стал фильм "Гранильный класс" в 1989 году, который остался незамеченным критиками. И только в 1991 году Брэду, наконец, повезло: небольшая роль странствующего ковбоя- жулика в фильме режиссера Ридли Скотта "Тельма и Луиза" стала началом бурного развития актерской карьеры. Следующей большой удачей Брэда Питта стала главная роль в фильме Эдварда Цвика "Легенды осени" в 1994 году. Фильм получил "Оскара", а сборы от его проката превысили 100 млн. долларов. В том же году журнал "People" назвал Брэда Питта самым привлекательным мужчиной в мире. В том же году Питт снялся вместе с Томом Крузом в фильме ирландского режиссера Нила Джордана "Интервью с вампиром". После этого Брэд Питт вошел в плеяду голливудских звезд первой величины. В следующем году за роль в фильме британского режиссера Терри Гиллиама "Двенадцать обезьян", актер получает "Золотой глобус" и номинируется на премию "Оскар" как лучший актер второго плана. Всемирную популярность Брэду Питту принесла роль в фильме Дэвида Финчера "Бойцовский клуб". Эта скандальная картина провалилась в Америке, но зато принесла большую прибыль его создателям от проката фильма вне пределов США. Актер привлекал к себе внимание зрителей и прессы не только своими ролями, но и многочисленными романами. В списке его подруг - Джульет Льюис, Гвинет Пэлтроу и другие актрисы. В 1998 году Брэд Питт познакомился с актрисой Дженифер Энистон. В июле 2000 года они сыграли пышную свадьбу в своем поместье в Малибу - фешенебельном пригороде Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана. Из-за наплыва именитых гостей полиции пришлось даже временно перекрыть движение по проходящему поблизости скоростному тихоокеанскому шоссе. Для каждого из них это был первый брак, что вызвало повышенный интерес репортеров светской хроники. В течение семи лет Питт и Энистон считались "идеальной парой Голливуда", но в 2005 году на съемках Брэд знакомится с известной актрисой Анджелиной Джоли. Слухи о романе двух звезд появились после выхода фильма "Мистер и Миссис Смит", где актеры сыграли главные роли. В августе того же года брак Питта с Дженифер Энистон распался. Брэд и Анджелина долгое время старались не афишировать свои отношения и избегали громких заявлений, и лишь в начале 2006 года объявили, что ждут общего ребенка. Сейчас у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. Помимо биологических детей - близнецов Нокса Леона и Вивьен Марчелины - и дочери Шило Нувель, у пары есть приемные: Мэддокс из Камбоджи, Пакс из Вьетнама и Захара из Эфиопии. Возможно, пара не собирается останавливаться на достигнутом: недавно СМИ - со ссылкой на друзей звездной пары - сообщали, что Джоли опять ждет ребенка. Брэд Питт и Анджелина Джоли считаются самой щедрой и красивой актерской парой и самыми знаменитыми родителями в мире.