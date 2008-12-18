Танцы прошли, а Оля Горбачева продолжает заботиться о 10-летней Алине (ФОТО)

18 декабря 2008, 14:54

Для участников проекта «Танцую для тебя» с завершение эфира на канале «1+1» все только началось… Во всяком случае, для 10-летней Алины, за которую на паркете вместе с Олей Горбачевой танцевал её брат Александр Гладун – точно…

Безлюдным коридором клиники 311, на Краснозвездном проспекте, 17, бурно что-то обсуждая, идут мужчина и женщина. Они одеты в белые халаты. На ногах – бахилы. - Операцию лица лучше делать зимой, - говорит мужчина. – Сегодня мы возьмем у девочки кровь и сделаем анализ кожи. - Что вы посоветуете оперировать первым – лицо или ножки? – живо интересуется женщина. – А после хирургического вмешательства, водители вашей клиники отвезут ребенка домой? Ей здесь не будет скучно? Может быть, стоит привезти ей каких-то игрушек? – беспокойно продолжает расспрашивать. Проходящие мимо посетители с интересом провожают пару, узнавая в женщине певицу и телеведущую Ольгу Горбачеву. Девушка приехала в клинику навестить свою подопечную – 10-ти летнюю Алину Залыгину, с поселка Думанцы, Черкасской области. Сюда же приехали и продюсеры проекта канала «1+1», так как считают, что они в ответе за своих героев, поэтому нельзя оставлять их судьбы и их мечты на самотек. В октябре этого года ради спасения сестрички 18-летний Александр Гладун вместе с Ольгой Горбачевой боролись за победу в танцевальном проекте телеканала 1+1 «Танцую для тебя». Первое место пара не выиграла, но Ольга твердо решила помочь ребенку и сделать все от нее зависящее, для того, чтобы возможность пластической операции воплотилась в реальную жизнь. Ведь с самого рождения жизнь Алины складывалась несладко. Девчушка росла в неблагополучной семье, где отец и мать были алкоголиками. Когда малышке исполнилось 3.5 годика, мать, оставив ее дома с младшей сестренкой, подожгла штору на кухне, и, предварительно закрыв на ключ дверь – ушла. В результате пожара девочка получила жуткие ожоги, а ее 6-ти месячная сестра - Инна умерла от удушья. Естественно, что настоящую мать Алины лишили родительских прав. Девочку отдали на воспитание в детдом. И вот уже больше 6 лет как опеку над ребенком доверили семье Гладун. Как и всякая девочка, Алина мечтает быть красивой и хотя для своих близких она – самая красивая, она мечтала, чтобы с ее личика и со всего тела пропали кошмарные рубцы и ожоги. Ради этого и танцевал ее приемный брат Саша и певица Ольга Горбачева. И хотя они не дошли до финала проекта «1+1», но Оля сделала все, чтобы мечта Алины сбылась. Как раз сейчас это и происходит. - Вот палата Алины, - показывает врач на дверь. Доставая на ходу из сумки гостинцы, Горбачева стучится и заходит в палату. – Это тебе подарок, чтоб не скучала, - отдает яркий сверток и обнимает. Девочку привезли на обследование с мамой-Наташей накануне вечером. Одаривая лучезарной улыбкой Ольгу и доктора, Алина робко прижимает к груди гостинец. До начала финального обследования хирургом Тарасом Любомировичем Валихновским, мама-Наташа отвечает на перечень вопросов, связанных с детскими болезнями дочки: болела ли Алина ветрянкой, коклюшем, какова переносимость организмом лекарств. - При виде шприца в обморок не падаешь? – подмигивает врач к девочке. Та уверенно отрицает. – А пальчиками можешь пошевелить? – держит ребенка за обожженную руку, - ничего, скоро сама сможешь все делать! – уверяет доктор Алинку. По уверениям хирурга для того, чтобы полностью восстановить здоровье ребенка, понадобится не менее полутора лет. Восстанавливать 50 процентов обожженного тела и функции многих суставов будут столичные доктора. Прежде всего, по уверениям врача, надо приступить к удалению рубцов на кисти руки и лице. Ведь ребенок развивается и растет. Дальнейшая же, лазерная шлифовка мелких рубцов возможна в любом возрасте. По предварительным прогнозам, для того чтобы помочь Алине с помощью хирургического вмешательства, нужна сумма 150 тысяч гривен. - Сумма 150 тысяч гривен, но в долларах, была озвучена врачами клиники еще в октябре, - объясняет Ольга Горбачева. - Беспокоюсь, что из-за нестабильной, финансовой ситуации в стране, денег для операции будет недостаточно. Но я верю, что найдутся добрые люди, желающие помочь ребенку. Да и доктора клиники 311 пообещали провести свою работу бесплатно. Ольга провожает малышку в кабинет сдачи крови. Во время процедуры держит за руку. Алина, стиснув зубы, улыбается и не подает виду, что ей больно. - Она во всем терпелива, - рассказывает приемная мама. – Никогда никого не обидит. Но пошкодить, как и все дети любит! Во дворе, Алина заводила. Все дети идут у нее на поводу, а она, зачастую пользуется этим и придумывает немыслимые игры или состязания. Девочка одергивает юбку мамы, выдающей все секреты и доверчиво заглядывая в глаза Горбачевой, уверяя, что будет послушной. Доктор приглашает маленькую пациетку в кабинет косметолога на процедуру дермотомии. Лежащему на кушетке ребенку врач клиники специальным приспособлением делает массаж, разглаживающий и размягчающий рубцы. По уверениям Тараса Любомировича эту совершенно безболезненную процедуру до операции Алине будут делать ежедневно. Пока девочка лежит на кушетке, мама – Наташа, хвастается дочкой. - Алиночка очень любит рисовать, - рассказывает женщина. - Практически ежедневно она мне дарит нарисованные цветы. А еще под ее опекой любимая кошка Джесси и попугай. Дочке самостоятельно за ними ухаживает, убирает и кормит. В школе ее очень любят. Узнав, что вся Украина собирает для операции деньги, дети тоже устроили в школе ярмарку, на которой продавали всевозможную выпечку, а вырученные деньги отдали для лечения Алины. По заверениям хирурга интервал между операциями Алины будет не менее одного-двух месяцев. В один день врачи будут делать операцию на разных участках тела. После каждого хирургического вмешательства от 3 до 5 дней девочке надо будет провести в стационаре. - Но, не беспокойтесь, скучать мы Алине не дадим, - заверяет врач. - В палате есть телевизор – поэтому малышка сможет смотреть мультики. Надеемся, что процесс реабилитации пройдет быстро, весело и безболезненно. После окончания процедуры дермотомии доктор приглашает Алину в кабинет – сделать снимки на память. Всех пациентов клиники фотографируют до начала хирургического вмешательства и после – для того чтобы сравнить результат процесса восстановления кожи. Алина идет коридором больницы, держась за мамину руку и мурлыча себе под нос незамысловатую мелодию. - Больше всего люблю петь, а в школе музыка мой любимый урок, - объясняет девочка, - постоянно хожу в церковь. Там, в воскресной школе, меня учат псалмам. Моя любимая певица - это моя сестра. А еще люблю гулять с друзьями, их у меня пятеро – три мальчика и две девочки. Это мои братики и сестрички. После процедуры фотографирования Ольга Горбачева остается побеседовать с доктором по поводу предстоящей операции. Первое хирургическое вмешательство хирурги планируют сделать в 20-х числах декабря. - Мы составили договор с юристами, в котором были указаны и тщательно прописаны все медицинские указания, - объясняет Ольга. – Эти процедуры делали исключительно для того, чтобы обещание, которое мы дали Алине, не осталось невыполненным!

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