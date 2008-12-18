Состоялся очередной акт благотворительности Влады Литовченко (ФОТО)

Приехали друзья и партнеры фонда, а главными звездами вечера стали дети, ради которых и устроили это мероприятие. Детки со столичных интернатов №14 но № 23 приехали со своими преподавателями. На входе в зал их встречали аниматоры, которые каждого ребёнка украшали новогодними колпаками и праздничными ушками. «Я счастлива от того, что весь год мы занимались творческим развитием и осуществлением социально-общественной поддержки талантливых детей и молодежи из малообеспеченных семей, полусирот, сирот», - говорит Президент Благотворительного фонда «Одарены дети – будущее Украины» Влада Литовченко. После выступления Влады на сцене прозвучал гимн Фонда, который был специально написан Денисом Повалий и Яной Нижник ко дню Святого Николая. Развлекали детей и взрослых шоу-балет «А6», певицы Алина Гроссу и Ива Рич. «Я уже несколько лет принимаю участие в благотворительных акциях. Недавно у меня был даже благотворительный тур, 20 процентов от которого мы отдали детям-сиротам, - говорит Алина Гросу. – Сегодня я рада быть здесь, и радоваться празднику вместе с детьми-сиротами! Отдельная благодарность Владе Литовченко, которая пригласила меня на этот вечер! Свои песни гостям подарили также Лери Винн и Виталий Козловский. «Сначала я спел «Загадай». Эта песня очень символическая. Исполнение второй песни «Дождь стучит в окно» было полной импровизацией. Вся атмосфера вечера была очень позитивна, прекрасные детки, потому я был рад исполнить для них эти песни», - сказал Виталий Козловский и пожелал всем присутствующим, чтобы сердца каждого стучали лишь от любви. После всех выступлений, все приглашенные могли поиграть в боулинг. Организаторы праздника устроили турнир, где капитанами команд были: Влада Литовченко, Ива Рич, Алина Гросу, Айна Гассе, Инна Цимбалюк, Денис Повалий, Лери Винн, Диана Дорожкина и Андрей Джеджула, который был ведущим всего праздника. Именно команда Андрея и его жены Санты выиграла турнир и заняла первое место. В конце праздника все насладились вкусным тортом с логотипом Благотворительного Фонда. Ребята радовались подаркам и безгранично благодарили всех организаторов вечера. В заключение – все присутствующие в зале получили слова гимна и запели его с улыбками на лицах.