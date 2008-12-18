Подопечные Никитина посетили детский дом…(ФОТО)

Вышеуказанные персоны поздравили малышей с Днем святого Николая и наступающим Новым годом. Инициатором поездки стала Ольга Горбачева. Детей ждал настоящий сюрприз. Дедов Морозов было сразу несколько - Игорь Воевуцкий из «Авиатора» надел традиционный красный костюм, шапку, бороду и прихватил целый мешок подарков. Оля Горбачева была в наряде Деда Мороза, в котором она танцевала самбу в шоу «Танцую для тебя», а Рита, солистка группы «Арктика» появилась в костюме Снегурочки. Воспитанники детского дома – творческие ребята, поэтому звездным гостям они приготовили целый новогодний спектакль со световыми гирляндами, красочными костюмами, которые воспитанники дома пошили сами под руководством воспитателей. Самые маленькие участники постановки не могли усидеть на своих местах, и то и дело забирались на руки Оле Горбачевой, рассматривая ее блестящий наряд и проверяя на подлинность белую бороду Деда Мороза Игоря Воевуцкого. Артисты не оставили малышей без подарков. Они подарили большой мягкий диван в игровую комнату, на котором смогут резвиться и смотреть мультики воспитанники детского дома. Среди подарков также были сладости, фрукты, детское шампанское и игрушки. Но, по заявлению старшего воспитателя, главное не это. Дети с нетерпением ждали звездных гостей, с которыми уже успели подружиться в начале июня, когда Ольга Горбачева и ее подруги посетили детский дом на День блондинок. Среди гостей детского дома в тот день оказалось много молодых родителей – дочке Ольги Горбачевой Полине – 3 годика, дочке Бондарчука Ариане-Селесте 16 декабря исполнилось два месяца, у Игоря Воевуцкого из «Авиатора» тоже есть двухлетняя дочка Каролина. «Если честно, то дети доставили нам гораздо больше удовольствия, чем мы им. Утренник, который они нам подготовили, был просто волшебным, и эмоции, которые мы испытали при общении с ними, не сравнимы ни с какими подарками», - поделилась Горбачёва. «Я сам недавно стал отцом, и понимаю, насколько сильно необходимо детям внимание родителей. Очень радует то, что в нашей стране к усыновлению детей стали относится сознательно. Например, в детском доме "Колыбель детской надежды" за последние два месяца усыновили четырех детей, и еще трое отправятся в новые семьи после нового года», - рассказал Вася Бондарчук.