Екатерина Гусева в бегах (ФОТО)

Известная телеведущая Аня всегда в центре внимания, всегда на работе и всегда «застегнута на все пуговицы». Однажды она срывается, садится в машину и едет куда глаза глядят. А по пути встречает внучку деревенской колдуньи почтальоншу Нюру, которая тоже бежит – от обвинения в том, что она навела порчу на соседку. Впрочем, если бы не летчица Полина в исполнении Алисы Гребенщиковой, которая сбивает утку, героини Гусевой и Ирины Рахмановой вряд ли бы отправились куда-нибудь вместе. Но тут у них появилась цель – отвезти утку в заповедник и девушки отправляются в путь, по пути переживая массу приключений и столкновений. «Мы с Катей Гусевой почти все время были вместе в кадре, - говорит Ирина, - чему я рада, потому что с ней приятно работать. Мне вообще повезло с парнерами и с режиссером Юсупом Разыковым». Как заметил Егор Бероев, режиссер создавал на площадке настоящую сказку: «Что касается моей роли, то в фильме речь идет просто о двух известных персонажах: Вадим мог бы быть футболистом, а мог бы быть и поп-звездой. Он просто, как и Аня, всегда находится в центре внимания. Кстати, в детстве, когда я играл в футбол, то дело всегда доходило до драки, потому что все толкались, и никто не хотел уступать". Смотрите сегодня, 19 декабря в эфире телеканала «1+1».