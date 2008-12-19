Жизнь после конкурса: как сложилась судьба первых красавиц

Расхожее представление о красоте российских женщин подтвердила победительница конкурса "Мисс мира-2008" Ксения Сухинова, которая накануне вернулась в Москву из ЮАР, где проходило состязание красавиц. 21-летняя сибирячка заявила журналистам, что счастлива еще раз доказать, что русские девушки - "самые красивые в мире". Чтобы убедиться в истинности этого утверждения, достаточно взглянуть на западный модельный бизнес. Сегодня Наталья Водянова, Саша Пивоварова, Полина Куклина, Наташа Поли - одни из самых востребованных моделей в мире. Победительница нынешнего конкурса "Мисс мира" тоже успела поработать моделью. В 2007 году Ксения Сухинова участвовала в "Неделе высокой моды" в Милане. Однако ради участия в конкурсе красоты "Мисс Россия", Сухинова отказалась от дефиле в Париже. Как оказалось, не зря: победа в конкурсе "Мисс Россия 2007" принесла ей признание на российской и международной модельной сцене и выгодные рекламные контракты. Формула успеха от Ксении Сухиновой Ксения - стопроцентная сибирячка: родилась в Нижневартовске в семье нефтяников, учится в Тюмени. "В детстве я не была красивым ребёнком, самая обычная девочка. У мальчиков популярностью особой не пользовалась, голова была забита другим: спорт - учёба - дом. Я уже с четырёх лет занималась художественной гимнастикой. Получила первый взрослый разряд. Потом мама отдала меня в биатлон - у нас на Севере это самый популярный вид спорта. Ещё я занималась бальными танцами, плаванием", - рассказала Ксения в одном из своих интервью. В нижневартовской школе №8 Ксения училась на одни "пятерки" и "четверки". После школы поступила в Тюменский нефтегазовый университет, стала моделью в местном театре моды, выигрывала конкурсы "Мисс Нефтегаз" и "Мисс имидж - 2005". Когда пришло время выбирать будущую специальность, Ксения решила поступать в Тюменский нефтегазовый университет. "Мне кажется, что профессия эта очень перспективная и всегда будет хорошо оплачиваться", - говорит она. Первым человеком, рассмотревшим в студентке будущую королеву, был Виктор Гарабажий, руководитель центра развития творчества студентов университета. "Не заметить ее нельзя. Бог ей дал все, чтобы стать лучшей", - говорит он. Именно Виктор Гарабаджий уговорил девушку прийти к нему в студию, а позже принять участие в конкурсе красоты. В начале Ксения Сухинова стала "Вице-мисс Нефтегаз", а затем "Мисс Тюмень-2005". Ксению заметило одно из ведущих модельных агентств - "Point" и предложило ей работу. Вскоре Сухинова участвовала на "Неделе высокой моды" в Милане. А участие в конкурсе "Мисс Россия - 2007" принесло ей победу. На участие в этом конкурсе ее благословила мама. "Мама когда-то хотела добиться больших высот в спорте, а теперь она верит в мои победы", - объяснила Ксения. В родном университете девушка умолчала о том, что едет в Африку на конкурс "Мисс мира", а просто сказала, что ее не будет целый месяц. В ближайшие годы Сухинова планирует продолжить обучение. Университет уже пошел навстречу студентке и перевел ее на индивидуальный график обучения. Сдав экзамены, "Мисс мира-2008" получит диплом специалиста в области управления и информатики в технических системах. Кстати, альма-матер уже приготовила ей подарок. Правда, какой именно, ректор ТГНГУ профессор Николай Карнаухов пока не говорит: "А то какой же это подарок, если она о нем узнает из газет". А пока в университете висит плакат, где сокурсники поздравляют свою самую красивую студентку. При этом все городские интернет-форумы заполнены поздравлениями Ксении. На родине "Мисс мира" в успехе Сухиновой никто не сомневался. Например, директор тюменского модельного агентства "Имидж" Анна Воронова рассказала, что очаровать жюри в Йоханнесбурге Ксении помогла "божественная походка". "Девушка скромная, трудолюбивая. Она не слишком эмоциональна, скорее спокойна, наверное, это ей и помогает уверенно двигаться к цели и не терять голову от успеха", - говорит Воронова. Сама Ксения считает своим секретом успеха жизнелюбие: "Я очень старалась заразить всех тем веселым настроением. Не скрою, что в этот раз именно улыбка и уверенность в себе стали моим главным секретом успеха". Формула стиля от Оксаны Федоровой Всем хорошо известна история телеведущей Оксаны Федоровой. Победительница конкурсов "Мисс Россия" (2001) отказалась от титула "Мисс Вселенная", чтобы иметь возможность продолжить юридическое образование, полгода проработала следователем в прокуратуре, но затем снова вернулась на телевизионный экран в качестве телеведущей развлекательных программ. Летом 2007 года она вышла замуж за немецкого бизнесмена по имени Филипп. А недавно известная телеведущая поделилась с поклонниками своим секретом успеха в книге "Формула стиля". Оксана Федорова рассказала о том, как к ней пришла идея написать эту книгу: "Журналисты и гости моего сайта постоянно спрашивали меня, как быть стильными и красивыми, я отвечала, а потом поняла, что мои познания уже не умещаются в рамки статьи, и написала эту книгу". По словам Оксаны Федоровой, она старается не позволять себе ничего лишнего. "Ничего оригинального я здесь не придумала, - говорит Оксана. - Исключаю из меню жирное и мучное. Также стараюсь придерживаться раздельного питания и по возможности не ем после 18 часов". Также "Мисс Вселенная" любит заниматься восточными танцами и не боится кататься на горных лыжах вместе со своим мужем. После того, как в России появилась еще одна победительница международного конкурса красоты, Оксана Федорова поздравила Ксению с победой. "Рада, что весь мир снова признал красоту русских женщин. Конкурс - это некий трамплин, который женщина, если она умна и хочет развиваться, использует для старта", - сказала Федорова. Формула счастья от Светланы Королевой Победительница конкурса "Мисс Россия-2002" Светлана Королева из Карелии. Светлана Королева из Петрозаводска в 2002 году победила в конкурсе "Мисс Россия" и вскоре отправилась покорять Европу. Тогда ей было всего 19 лет, но это не помешало ей стать "Мисс Европа" по единодушному решению жюри. После победы Светлана поехала в Париж, чтобы принять участие в неделе высокой моды. Однако "модная столица мира" не произвела на нее должного впечатления. "На мой взгляд, в модельном мире девушки теряют женственность. Вообще, там нет ни женщин, ни мужчин, все какие-то - "оно". И потом, тратить пять часов на то, чтобы потом на несколько минут выйти на подиум, - это не по мне", - призналась Светлана в интервью "Аргументам и фактам". Сегодня Светлана - счастливая домохозяйка, у которой есть 10-месячная дочка София и муж Максим, работающий помощником президента крупной нефтяной компании, пишет "АиФ" (кстати, свекр Светланы является ректором Тюменского нефтегазового университета, где учится Ксения Сухинова). "Я о своём конкурсе вспоминаю с теплотой, хотя и не заработала на той победе ни копейки. Я по работе объездила всю Европу, но при этом толком не видела ни одного города, весь маршрут: гостиница - работа - гостиница", - говорит "Мисс Европа". Формула благополучия от Юлии Курочкиной Корону "Мисс мира", которая сегодня принадлежит Ксении Сухиновой, когда-то приходилось примерять другой россиянке - Юлии Курочкиной. Правда, о ней сегодня известно гораздо меньше, чем о Ксении. Когда Юлии было четырнадцать лет, она уже работала в модельном бизнесе. Тогда это было для нее интересное увлечение, и только позже выяснилось, что труд модели - тяжелый и не слишком выгодный. 19-летняя Юля согласилась принять участие в конкурсе "Мисс Мира" в 1992 году по маминому совету, чтобы "мир посмотреть", пишет "Комсомольская правда". Стоит отметить, что в то непростое для страны время студентку 1-го курса Московского финансово-экономического института отправили на международный конкурс в Сан-Сити без каких-либо предварительных отборов на российских конкурсах красоты. У будущей "Мисс мира" на тот момент даже не было подходящего платья. Перед поездкой наряд, в котором ее должны были увидеть миллионы людей по всему миру, Юле одолжила подружка. Ее родители сам подшили подол платья "королевы красоты" школьными лентами. О том, что Юля Курочкина стала "Мисс мира", ее родители узнали по телевизору, и вначале не могли в это поверить. Уже позже дочь рассказывала, что решающий голос за нее отдал сын Алена Делона. Студентка-первокурсница вернулась на родину знаменитостью, но от славы отказалась. Сегодня она не работает телеведущей, не покоряет западные подиумы и не рекламирует духи, а живет в родном городе Щербинке. Именно здесь она нашла свое счастье - мужа Андрея и дочку Катю. "Я объездила весь мир, получила такие впечатления и опыт, которые не купишь ни за какие деньги. А главным событием в своей жизни считаю не победу на конкурсе, а рождение дочери Кати".