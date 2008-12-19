Аврора подарила частичку радости детям (ФОТО)

А в преддверие новогодних праздников все дети на земле верят и ждут чудес! Подарить немного радости и минуты счастья детям - это и есть настоящее чудо. А ведь для этого не так много нужно приложить усилий и труда! Накануне Дня Святого Николая 18 декабря украинская певица Аврора посетила специальную школу-детский сад «Мрія» для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, который находится в Киеве, по улице Берете, 9. В качестве подарков Аврора привезла много сладостей и всевозможные канцтовары: цветную бумагу, веселые раскраски, разноцветные карандаши и фломастеры, краски и пластилин, альбомы для рисования. А после раздачи презентов певица устроила для всех 150 детей и их воспитателей праздничный концерт, на котором веселые клоуны показали представление, а после пригласили воспитанников поучаствовать в забавных конкурсах и различных играх. «Я уже второй год подряд приезжаю к этим деткам на День Святого Николая. Сейчас, как и тогда они были рады нашему приезду и мы весело вместе провели время. Я поняла, что для меня важнее в праздник не самой получать подарки, а дарить их другим. Ведь нет ничего приятнее на свете, чем счастливые и улыбающиеся детские лица!», - сказала Аврора.