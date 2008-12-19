Оксана Гутцайт показала дочке предновогонюю Прагу (ФОТО)

Как признается Оксана, все получилось спонтанно. Очень хотелось рождественской сказки, и супруги решили махнуть на несколько дней в Европу, где праздновать начинают раньше, чем у нас. Выбор пал на Чехию. В Праге Оксана и ее муж уже были, но на этот раз решили показать город дочке. - Эля восприняла наше спонтанное путешествие с восторгом, - рассказывает ведущая. – Она не капризничала и не жаловалась на усталость, хотя мы очень много гуляли по городу пешком. Семья рассматривала исторические памятники, лакомилась чешскими сладостями и наслаждалась видом украшенных новогодним гирляндами домов и улиц. - Очень хотели попасть в Прагу на католическое Рождество, в это время город особенно красив, - признается Оксана. – Но у Эли 25 декабря – утренник, и свой первый школьный огонек она не хочет пропускать. Атмосфера приближающегося праздника, которую Гутцайт ощутили в поездке, настолько зарядила семью радостным настроением, что, вернувшись домой, они тут же принялись украшать квартиру. - В Праге мы видели потрясающие украшения для новогодней елки, - рассказывает Оксана. – Но везти их в Киев не рискнули, побоялись, что разобьются. Зато я уже купила для Элиной комнаты такую же игрушку, какую часто видела, пока мы гуляли по столице Чехии. Это взбирающийся по лестнице Санта-Клаус – его крепят за окном, на стене дома и кажется, что он вот-вот заберется в комнату, чтобы вручить подарки.