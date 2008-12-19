СРОЧНО! Остросюжетный психологический триллер «Закон мышеловки» (ФОТО)

Сама Агата Кристи не отказалась бы от подобного сюжета, где переплелся жесткий детектив, гениальные научные исследования и все это приправлено романической любовью по расчету. Ну, кто смог бы отказаться от такого многослойного сюжета? Только не «ундиновский» герой Анатолий Пашинин и «первый Фандорин» нашего экрана Илья Носков. Человеческий мозг – штука опасная. И интересная. Герой Анатолий Пашинина – гений с феноменальными математическим способностями. Он работает в области томографии человеческого мозга и с помощью бывшего нацистского ученого профессора Гюнтера (Арнис Лицитис) сделал прорыв в науке, разработав особую программу, которая может предсказывать поведение человека. Другое дело, что сам Вадим в свое время пережил тяжелую психологическую травму – убийство матери. Долгое время этот кошмар таился где-то глубоко в его подсознании, но теперь его мучают видения, появляются провали в памяти… А в городе начали пропадать мальчики. Перед презентацией изобретения Вадима, в местном радиоэфире неожиданно звучит звонок, который становится новым кошмаром жителей – в городок вернулся маньяк… Милиция занята поисками двух пропавших мальчиков и когда следователь Сергей (Илья Носков) случайно знакомится с Вадимом, он понимает, что его программу можно использовать для поимки преступника. Но ученый страдает от больших психических расстройств, он начинает подозревать, что неуловимый убийца – он сам… На самом деле в роли подозреваемых окажутся все участники – и журналистка Настя, сменившая Сергея на более интересного в плане сенсации, персонажа – Вадима. И миляга дядя Валя (Алексей Горбунов), ставший то ли опекуном, то ли помощником, то ли прислугой гения. «Для меня это новый, интересный образ – молодой талантливый ученый, - говорит Анатолий Пашини, - И могу сказать, что, в общем-то, он мне близок». Все съемки 8-серийного детектива проходили в Санкт-Петербурге, с недавних пор ставшего родным для одного из звездных братьев-Носковых Ильи. «Хочу и сам посмотреть, что получилось, - сознается он. - Обычно смотрю фильмы не целиком, кусочками. А «Закон мышеловки» посмотрю полностью, потому что сюжет о-о-чень закрученный. Хоть сегодня полно всякой продукции про милиционеров и т.д., но это сериал, он какой-то другой, там очень много линий всяких – и научная, и любовная, и жизненная, много всего и так закручено все лихо. И очень много хороших актеров, такой отличный «коктейль» в лучшем смысле этого слова. По ходу истории, думаю, зрители будут первоначально ошибаться в оценке персонажей. И, по-моему, это будет очень сильно притягивать»