Ева Польна не говорит о кризисе, а Потап пожелал всем оргазма (ФОТО)

Вчера зал концертного зала Дворца «Украина» был переполнен количеством звёзд на один квадратный метр. На съёмки «Лучших песен года» собрались абсолютно все самые яркие представители отечественной сцены.
Состав артистов не вызывал никаких колебаний по поводу покупки билета в такое трудное время. На концерт была приглашена звезда первой величины София Ротару, певица исполнила две композиции «Я твоя любовь» и «Сердце ты моё». Также зрители увидели недавно родившую Тину Кароль, которая не особо распространялась о своих планах на будущий год. По словам Кароль, она не желает прослыть пустословкой, потому о своих победах говорит после. Тина вышла к аудитории в том же одеянии, что и на конкурс «Мисс Киев», где состоялось её первое выступление после рождения Вениамина. О том как Тине удаётся поддерживать такой замечательный вид после родов, певица также не рассказала, объяснив это тем, что лучше она как-нибудь даст большое интервью одному из глянцевых журналов. На вчерашнем концерте было довольно-таки много молодых мам, в их числе была и певица Галлина, которая пришла на концерт не сама, а со своей малышкой с двойным именем, а также со своими родителями. На днях Галлина отметила день рождения своей годовалой дочери. Ещё одну молодую маму можно было лицезреть в лице солистки «Гостей из будущего» Евы Польной. На сцене Ева явилась одна, без своего верного спутника Юрия Усачёва. Их дуэту недавно исполнилось десять лет с момента основания, и как раз к этой дате творческие пути Евы и Юры стали расходиться. Как призналась Ева, она пока не знает как будет дальше, но это десять лет – это большой срок для группы. Любимая тема кризисов не обошла и солистку «Гостей из будущего», но она тщательно увиливала от вопросов. Более того, Ева не сказала уменьшилось ли у неё количество концертов, так как посчитала этот вопрос некорректным. А вот Виталий Козловский рассказал о том, что главная его мечта исполнилась – это покупка собственной квартиры. Если подумать и помечтать более глобально, то он бы хотел приобрести себе ещё и дом. Кроме того, Виталик признался, что первый сексуальный опыт у него было очень рано, но он ни о чём не жалеет. Кроме вышеупомянутых, в концерте приняла участие Таисия Повалий, которую ни на секунду не покидал её муж и продюсер Игорь Лихута. Асию Ахат сопровождал её концертный директор, Асия весьма спешила, потому не задержалась в фойе. Алёна Мозговая, наоборот, была свободна и много времени провела в кафе, угощая себя спиртными напитками. В качестве ведущих концерта в этот раз были приглашены: Вера Брежнева, Людмила Харив и Владимир Ярёменко. Также на сцене «Лучших песен года» выступила Ани Лорак, «Арктика», Алёна Винницкая, Джанго, Дмитрий Колдун, Евгения Власова, Потап и Настя Каменских. К слову, Потап пожелал всем в новом году побольше оргазмов. Это было самое неординарное пожелание, услышанное за вчерашний вечер. [12}