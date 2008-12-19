Ева Польна не говорит о кризисе, а Потап пожелал всем оргазма (ФОТО)

Состав артистов не вызывал никаких колебаний по поводу покупки билета в такое трудное время. На концерт была приглашена звезда первой величины София Ротару, певица исполнила две композиции «Я твоя любовь» и «Сердце ты моё». Также зрители увидели недавно родившую Тину Кароль, которая не особо распространялась о своих планах на будущий год. По словам Кароль, она не желает прослыть пустословкой, потому о своих победах говорит после. Тина вышла к аудитории в том же одеянии, что и на конкурс «Мисс Киев», где состоялось её первое выступление после рождения Вениамина. О том как Тине удаётся поддерживать такой замечательный вид после родов, певица также не рассказала, объяснив это тем, что лучше она как-нибудь даст большое интервью одному из глянцевых журналов. На вчерашнем концерте было довольно-таки много молодых мам, в их числе была и певица Галлина, которая пришла на концерт не сама, а со своей малышкой с двойным именем, а также со своими родителями. На днях Галлина отметила день рождения своей годовалой дочери. Ещё одну молодую маму можно было лицезреть в лице солистки «Гостей из будущего» Евы Польной. На сцене Ева явилась одна, без своего верного спутника Юрия Усачёва. Их дуэту недавно исполнилось десять лет с момента основания, и как раз к этой дате творческие пути Евы и Юры стали расходиться. Как призналась Ева, она пока не знает как будет дальше, но это десять лет – это большой срок для группы. Любимая тема кризисов не обошла и солистку «Гостей из будущего», но она тщательно увиливала от вопросов. Более того, Ева не сказала уменьшилось ли у неё количество концертов, так как посчитала этот вопрос некорректным. А вот Виталий Козловский рассказал о том, что главная его мечта исполнилась – это покупка собственной квартиры. Если подумать и помечтать более глобально, то он бы хотел приобрести себе ещё и дом. Кроме того, Виталик признался, что первый сексуальный опыт у него было очень рано, но он ни о чём не жалеет. Кроме вышеупомянутых, в концерте приняла участие Таисия Повалий, которую ни на секунду не покидал её муж и продюсер Игорь Лихута. Асию Ахат сопровождал её концертный директор, Асия весьма спешила, потому не задержалась в фойе. Алёна Мозговая, наоборот, была свободна и много времени провела в кафе, угощая себя спиртными напитками. В качестве ведущих концерта в этот раз были приглашены: Вера Брежнева, Людмила Харив и Владимир Ярёменко. Также на сцене «Лучших песен года» выступила Ани Лорак, «Арктика», Алёна Винницкая, Джанго, Дмитрий Колдун, Евгения Власова, Потап и Настя Каменских. К слову, Потап пожелал всем в новом году побольше оргазмов. Это было самое неординарное пожелание, услышанное за вчерашний вечер. [12}