Группе «Ассорти» 5 лет!

Примечательно, что с тех пор ни одна из участниц не покинула коллектив, а для женских поп-групп это очень большая редкость. Всю свою энергию девушки направляют исключительно в нужное русло - записывают новые песни, гастролируют, участвуют в фотосессиях и телесъемках. - Самое главное в наших отношениях - это то, что все мы - творческие люди, - уверены девушки. - Мы постоянно чему-то друг у друга учимся, а для нас это всегда было и остается очень важным аспектом не только профессиональных , но и дружеских отношений. Мы ведь не только коллеги, но еще и близкие подруги. Конечно же, бывает, что мы ссоримся. Все мы люди эмоциональные, и в конце-концов ссоры случаются у всех: и у друзей, и в семьях.. да где угодно! Но главное то, что мы научились понимать друг друга и всегда находить компромиссы. И тот факт, что за пять лет существования нашей группы состав коллектива ни разу не поменялся уже очень о многом говорит! На сегодняшний день в активе у «Ассорти» имеется альбом «Красивая любовь» и уже порядка пятидесяти песен. На счету коллектива множество престижных призов и наград в области популярной музыки, в том числе премия "Золотой граммофон". Профессионализм девушек не раз был отмечен не только поклонниками коллектива, но и такими признанными деятелями российской эстрады, как Лариса Долина, Игорь Бутман, Григорий Лепс. Совсем скоро в свет выйдет второй альбом группы "Ассорти". Стоит отметить, что в него войдут песни, написанные не только постоянными авторами, но и самими девушками. Коллектив компании FBI-music и коллектив ST@RS сердечно поздравляет всех участниц «Ассорти» с пятилетием и желает девушкам оставаться верными своему неповторимому стилю и яркому сценическому образу. Их профессионализм и трудоспособность поражают. Желаем много новых песен, новых альбомов, любви поклонников и долгих лет творческой жизни. Даешь новую пятилетку. Выполним и перевыполним план!