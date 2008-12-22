Билык не знает как избавиться от анкеты на «Одноклассниках»

Помимо яркого прихода 2009 года, зрителям обеспечена трогательная встреча со старыми друзьями, с которыми они не виделись много лет: c Надей Шевелевой из «Иронии судьбы», Алисой Селезневой из «Гостьи из будущего», Олей Рыжовой из «Служебного романа», Леной Бессольцевой из «Чучела», Нелли Ледневой из «Большой перемены», Космосом и Пчелой из «Бригады», а также с известными исполнителями Филиппом Киркоровым, Софией Ротару, Валерием Меладзе, Лаймой Вайкуле, Наташей Королевой и многими другими. Все эти люди нашли друг друга на сайте «Одноклассники.ru» и организовали встречу в новогоднюю ночь... Кроме того, знаменитости рассказали, действительно ли они сидят на популярном сайте, и кого им там удалось отыскать. Группа «Чай вдвоем»



«Моя страничка есть на «Одноклассниках». Но я там зарегистрировался только для того, чтобы найти некоторых людей и пообщаться с ними. Нашел всех, кого искал. Конечно, со временем половина этих людей отсеялась как-то сама собой. Просто пообщался, и понял, что это уже совершенно другие люди. Но я с большинством общаюсь с удовольствием по сегодняшний день. Мои лучшие школьные друзья, которых я разыскал на «Одноклассниках», практически не изменились. Самое главное, что у них не изменилось отношение ко мне, что очень радует.

А еще «Одноклассники» очень удобная вещь. Ведь там есть напоминания о днях рождения друзей, и ты никогда не забудешь их поздравить», - говорит Денис.



«По-моему, от «Одноклассников.ру» до «Дома-2» один шаг. Поэтому меня что там, что там нет. Я такой - мальчик сам по себе. Хотя, если встречаю старых знакомых, мне безумно приятно. Конечно же, приятно увидеть своих одноклассников. Но специально я никого не разыскиваю. Просто имел такой неприятный опыт общения со своими школьными коллегами. Когда люди приходили на встречу, и вместо того, чтобы просто пообщаться, я чувствовал с их стороны какую-то обиду или может даже зависть. Мол, что я - бывший двоечник, который по идее должен был стоять у ларька и торговать пивом, чего-то добился в жизни. А у них – круглых отличников – ничего не получилось. Но ведь в жизни все взаимосвязано. Они себя хорошо чувствовали 15 лет жизни, а я хорошо себя чувствую сейчас. Тут без обид», - рассказывает Стас.



Лайма Вайкуле



«Нет, меня нет на «Одноклассниках». Я однажды поняла, что нельзя вернуть того, что уже ушло. Это не приносит радости, а только одни разочарования. Поэтому я не участвую в этой игре... Да и со своими одноклассниками я не поддерживаю отношений. Я часто меняла школы, потому что мои родители часто меняли место жительства. Поэтому у меня не было таких одноклассников, которые были бы со мной с первого класса. Я знаю, что существует сайт моих поклонников, но я специально не читаю сообщения на этом сайте и комментарии. Потому что там может быть слишком много людей, которые просто хотят на этом сайте излить свою желчь или оторваться на ком-то. Свобода слова – это не значит, что ты можешь говорить все, что тебе взбрендит. У нас пока люди этого еще не понимают. Я не хочу всякие гадости читать. Я не хочу читать мысли каких-то сумасшедших людей, которых я не знаю. Да и мне не интересно их мнение. Филипп Киркоров страшно удивился, когда я ему сказала, что мне не интересно читать то, что обо мне пишут. Есть люди, которых я уважаю, и они мне скажут все, что меня может заинтересовать».



Елизавета Боярская



«У меня что-то не сложилось с сайтом «Одноклассники». Почему-то не получается у меня создать там свою страничку. Но зато я пользуюсь другим подобном сайтом – «В Контакте». У меня там огромное количество друзей. Каждый день обязательно захожу на свою страничку. Волей не волей, но захожу. Это уже в привычку вошло. Бывает, что возвращаюсь домой очень поздно, спать жуть как хочется, а все равно надо залезть «В Контакт» и посмотреть, кто что прислал.

Я там нашла людей, с которыми дружила в первом и втором классе, а потом они перешли в другую школу. Это действительно такое чудо - найти людей, которых, казалось, потерял на всю жизнь. Смотришь, кто-то стучится к тебе, ты спрашиваешь «Кто это?» А потом: «О Боже, быть такого не может, сколько лет сколько зим...»



Валерий Меладзе



«Я ни разу не заходил на сайт «Одноклассники.ру». Но насколько я знаю, там периодически появляются мои двойники. Кто-то от моего имени заходит там странички. Есть люди, которые вообще от моего имени заявляют, что якобы я родился и вырос в каком-то другом городе или еще какие-то подробности неправдоподобные разглашают. Но так или иначе это хороший сайт, который помогает многим людям найти друг-друга. Бывает, что жизнь разбросала. Особенно в последнее время судьба разбрасывает людей не только по разным уголкам страны, но и по всему миру странам. Люди находят друг друга через «Одноклассников», радуются этому и это хорошо».



Группа ВИА «Гра»



«Моей страницы на этом сайте долго не было. Но, тем не менее, там было 3 страницы с псевдо Альбинами, которые вели с людьми переписку. Я как-то вошла на сайт под особой секретностью, посмотрела на них и даже пообщалась с этими людьми. Действительно эти Альбины отвечают, как у них дела, как они устают от работы, рассказывают, на какие гастроли ездили… Даже отвечают за меня отвечают, как дела у моего сына.… Представляете! Мои фотографии выложили. Но теперь у меня есть там своя страничка. Но меня специально там трудно найти. Моя страничка никак не обозначена, там нет фотографий, нет никакой информации. Я просто иногда просматриваю ее. Нашла там своих одноклассников. Но пока я еще не всех. Еще есть люди, с которыми я очень дружила но почему-то мы потерялись … Если найду – буду счастлива», - утверждает Альбина.



«А я тоже зарегистрировалась на сайте «Одноклассники», но вскоре удалила свою страничку. Потому что я нашла всех, кого хотела, и кого мне хотелось встретить. Мы обменялись телефонами и теперь общаемся в жизни, а не в «Одноклассниках». Бывает, что многие люди там зависают и привыкают к этому. А это болезнь», - говорит Таня.

Валерия



«Вы знаете, сколько я не заходила на сайт «Одноклассники» - никого из своих одноклассников так и не встретила. Те, кто остался в небольшом нашем городке Аткарске, откуда я родом, видимо не очень дружат с Интернетом. А те, кто теперь живет в Москве или Санкт Петербурге, наверное, очень деловые люди, и им некогда сидеть на подобных сайтах. Сейчас нас с моими одноклассниками уже ничто не связывает. Мы встречались как-то. Рассказали каждый свою судьбу, а дальше все…У каждого своя жизнь. Хотя, я еще раз повторяю, мне приятно с ними встречаться, потому что это часть моей жизни. Это - мое прошлое. И такие встречи вызывают ностальгические чувства».



Наталья Варлей



«Я слышала о таком сайте, но я совершенно этим не увлекаюсь. Потому что те люди, которые мне дороги, они остались в моей жизни. А разыскивать тех с кем я не контактировала раньше, я думаю нет никакого смысла. Те, с кем мы были дружны, поддерживаем контакт до сегодня. Мы уже все взрослые, у нас у всех есть и дети, и внуки, но мы стараемся поддерживать отношения. Один из моих самых близких друзей, живет сейчас в Америке, но мы с ним обязательно поздравляем друг друга с новым годом, с днем рождения, с какими-то семейными праздниками».

Наталья Гусева



«Я знаю, конечно, про сайт «Одноклассники». Мне уже даже сказали, что там есть моя страница, с моими фотографии и моей биографией. Но это не я. Потому что я ничего такого не писала, и фото там не выкладывала. Мне сказала об этом моя подруга. Говорит: «Я тебе написала на «Одноклассники». Я спрашиваю: «А что я тебе отвечала?». Она: «Ты такая вот нехорошая ничего мне не отписываешь!». Я говорю: «И правильно, потому что это не я и не знаю, с кем ты там переписываешься…» Вы знаете, есть несколько сайтов, посвященных фильму «Гостья из будущего». В какой-то момент мне стало интересно, и думаю – дай-ка я зайду туда и скажу «вот она я». Я вошла и говорю поклонникам фильма: «Алиса Селезнева - это я». И представляете, мне никто не поверил! Сказали: «Слушай, таких, как ты, здесь уже сотни! Не ты первая и не ты последняя». Я говорю: «Да нет – это правда я. Хотите, я вам сейчас свои фотографии пришлю». А они в ответ - таких фотографий тоже море. Думаю «елки-палки, как же им доказать-то?» Потом взяла и дала одному человеку телефон. И он поверил мне только после того, как позвонил и узнал мой голос».

Ирина Билык



«Моей страницы в «Одноклассниках» нет и, скорее всего, не будет. У меня никогда даже не возникало желания ее заводить, потому что попросту некогда отвечать. Зачем обманывать своих зрителей? Меня там нет по объективным причинам – у меня просто много концертов. Но там есть целых пять страниц с псевдо Иринами Билык, а то и больше! Мы с Димой попросили убрать их, но люди не хотят. Наверное, им нравится называться Ириной Билык».

Наташа Королева



«Благодаря страничке на odnoklassniki.ru я нашла не только школьных друзей, но и подруг с института. Точнее, они сами меня нашли и так робко начали спрашивать, помню ли я их. Я, конечно же, была безумно рада их видеть! Со всеми этими людьми связана моя жизнь и самые трогательные воспоминания. Надеюсь, что в дальнейшем мы не потеряемся, и будем поддерживать общение».

По материалам: телеканал "Интер"