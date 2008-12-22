Ю-Питер поздравил Наутилус с 25-летием

Сентенция, вынесенная в заглавие не ошибочна. Так и было — в год 25-летия несуществующей группы «Наутилус Помпилиус» было решено сыграть трибьют в честь этой, одной из первых отечественных групп, нешуточно перевернувшей некогда наш мозг. Представители РуРока объяснялись в любви Нау целое первое (условное) отделение концерта, а потом был долгожданный Сам — Бутусов, правда не с музыкантами легендарного Наутилуса, а с нынешними участниками Ю-Питера: с «киношным» гитаристом Каспаряном в том числе. На этот вечер был выбран большой зал — «Олимпийский», и собраны вместе сливки российской рок-сцены. Не было, разве что, Земфиры Толгатовны, но зато Мумий Тролль был. И Сурганова с Арбениной даже в одной программе, почти друг за другом, чего сто лет как не было. Назвали шоу «Нау Бум», повесив на сцене несколько экранов, где транслировались картинки с морской тематикой; пригласили Михаила Козырева в качестве ведущего — а никого больше звать и не стоило, ведь Козырев, как вы помните, сам вырос в одном со Славой Бутусовым городе Свердловске, ныне Екатеринбурге. Сцена была как бы поделена на три части: боковые пространства были отданы на выступления групп-гостей, а на центральной во второй части концерта пел и играл Ю-Питер. Народ метался от одной стороны сцены к другой. Все это перемежалось фрагментами из программы «Кумиры», где виновник юбилея Бутусов «травил байки» про истории рождения различных его песен. Сцена была одним большим кораблем, по крайней мере, была стилизована под таковой. После того, как весь зал «полистал» с помощью экранов фотоальбом Нау разных лет, старт концерту, был-таки дан. Вихрем на цене появилась Диана Арбенина и Ночные Снайперы, начав с собственной версии песни «Колеса любви», продолжив еще одной наутилусовской вещью — «Зверь». Конечно, непривычно слушать песни флегматичного Вячеслава Геннадьевича в более экспрессивной подаче Дианы, но это было искренне. Земляки «Смысловые галлюцинации», пели «Падал теплый снег» и «Жажду» — как всегда качественно и «по-фирме». Хотя и, опять же, с неожиданно насыщенным, в сравнении с оригиналом, саундом. А вот Козырев объявил и «Вопли Видоплясова» — впервые в истории песня «Ален Делон» была исполнена на языке самого Делона! Хотя, возможно, таковую версию Олег Скрипка и «ВВ» породили еще в те времена, когда в начале 90-х жили во Франции, играя на парижских площадях. Надо сказать, не все в зале «врубились» в креатив, не ожидая столь резкой смены языка славянской группы на язык группы романской. Ну а собственной поздравительной «День нарожденья» «Вопли» встряхнули зал, на чем и распрощались. А вот и победители конкурса, прошедшего на Нашем Радио — именно группа «Стволы» и Олег Карпачев таким образом, получили возможность выступить на концерте Нау. Это были «Черные Птицы», исполненные с мощными гитарными рифами и, кажется, достаточно достойно. «Сурганова и оркестр» показали свои версии песен Наутилуса Помпилиуса «К Элоизе» и «Золотое пятно». В общем, звучало это красиво и мелодично. А иного и нельзя было ожидать от Светланы и «Севера Комбо»! И вот — «гордость Дальнего Востока и всей страны» — как представил группу Мумий Тролль Михаил Козырев с песней «Мальчик-Зима» с присущей Лагутенко эпатажностью и театральностью. Илья произнес название «НаутилИус Помпилиус» — не понятно, всерьез ли, но именно так, с вот этой второй «и» часто произносят название этой легенды русского рока «в народе». Еще один екатеринбуржец — Вадим Самойлов , на сей раз с группой «Мир огня». «Князь тишины» слушался буквально на одном дыхании! Раз подтянулась вся свердловская тусовка, не обойтись было без Чайф. Они затянули первый куплет «Разлуки», перейдя на «Рвать ткань» — очень энергично, по-чайфовски, будто это их собственная песня. И, конечно, прозвучала и «Белая ворона» — давнее посвящение Свердловскому рок-клубу, символом которого и являлось в свое время изображение белой вороны. В песне этой, как вы помните, использована мелодия из наутилосовского «Алена Делона» Но вот — мы дождались. Зал на несколько мгновений погрузился во тьму — лишь фонарики техников мелькали на сцене… Встречайте — Вячеслав Бутусов и Ю-Питер с программой песен легендарных Наутилус Помпилиус! «Тутанхамон» — всегда хорошее начало концерта, «Дыхание», «Титаник», «Одинокая птица», «Утро Полины»… Это было электричество, и ударные несколько забивали негромкий голос Бутусова. Но вот — начало иной страницы концерта, которая, пожалуй, более всего и впечатлила. Дань памяти прекрасному текстовику группы, поэту Илье Кормильцеву и выход Симфонического оркестра и, несомненно — «Крылья» и мягкий теперь уже выразительный голос Бутусова, который можно было слышать! Зал вмиг оживился и вновь затих, взрываясь аплодисментами лишь к концу каждой песни. Под аккомпанемент оркестра были исполнены, также, «На берегу», «Тихие игры», «Прогулки по воде» и «Я хочу быть с тобой». И вот вновь электричество — «золотые» хиты Наутилуса, которые мы когда-то слушали на виниле и кассетниках, где бы ни находились — дома, с компанией во дворе, в походах или поездах на сбор колорадского жука в совхозе или же первом свидании: «Шар цвета хаки», пронзительный «Взгляд с экрана», величественный «Князь тишины» (вместе с Егором Белкиным), совершенно поразившие «Скованные одной цепью» и традиционно-прощальное «Последнее письмо» с соло на саксофоне, жаль, конечно, не в исполнении Анатолия Могилевского, но в аккуратной прочувствованной подаче Олега Сакмарова. Казалось бы — это, конечно, финал. Но вот он «бис»! Выбор точен — это «Доктор твоего тела» и боевая «Хлоп-хлоп» — хорошее завершение, дабы уйти от излишней пафосной печали — день рождения, все-таки. Хотя и группы, которой нет. «Спасибо Наутилусу за саундтрек к нашей жизни» — как отметил в финале ведущий Козырев. Так и есть, да!..