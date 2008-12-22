Пэрис Хилтон подарила себе розовый Bentley за $200,000 (ФОТОфакт)

Отвечаем, королева гламура преподнесла самой себе рождественский подарок – Bentley Continental GT… в розовом цвете. Да-да, розовый 560-сильный автомобиль? Эксклюзивный автомобиль, побывавший в знаменитой тюнинг-мастерской West Coast Customs, обошелся Пэрис в $200,000 долларов. Розовое в автомобиле абсолютно все – от колесных дисков до интерьера, сообщает Life. "Я всегда хотела розовый автомобиль. Если вы маленькая девочка, и у вас есть розовый Corvette для Барби, то вы обязательно думаете, что хорошо бы получить такой автомобиль однажды в реальности" - рассказала журналистам одетая во все розовое Пэрис. Фанатов автомобилей может утешить только то, что госпожа Хилтон для воплощения своей мечты все-таки выбрала Bentley, а не Corvette. Последнее для многих могло бы закончиться в больнице.