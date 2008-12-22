Коляденко продемонстрировал свои чувства Алле Кудлай... (ФОТОфакт)

Алла Кудлай – одна из самых любимых певиц старшего поколения. Её песни знают в каждом углу нашей страны: «Красивая женщина незамужняя», «Спасибо за любовь», «Сильная женщина». Аллу Кудлай создала имидж, который помогал многим женщинам пережить семейные неурядицы. На концерте всех поклонников ожидала абсолютная неожиданность - дуэт с неугомонным эксцентрическим Дмитрием Коляденко. Песня композитора Николо «Гори-гори ясно» была впервые исполнена на концерте. У этой пар уже запланированы съемки клипа, и последующее плодотворное сотрудничество. Концерт состоял из двух отделений. Певица выступала с разными артистами, но наибольший интерес вызвал ее дуэт с Коляденко. За те три минуты, что длилась песня, Дмитрий показал всю нежность, на которую был способен. Он и шикарный букет подарил, и бегал, и обнимал Аллу. Зрители оценили, и вынудили на бис исполнить песню. «Дуэт придумал Николо, наш композитор. Он и кандидатуру Димы предложил, зная, что мы дружим», - утверждает Алла. Безусловно, интересно, как родился этот неожиданный творческий дуэт Кудлай-Коляденко. Что связывает хореографа и певицу станет известно немного позже. В концерте также приняли участие: Павел Зибров, Анатолий Матвийчук, сам Николо, а также сын Аллы – Максим Кудлай.