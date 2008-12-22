Бадоев показал Крутому свою историю любви (ФОТОрепортаж)

Гигантские декорации, сложенные из огромных бетонных блоков, множество сценических приспособлений, парящий над съемочной площадкой светящийся воздушный шар, наполненный гелием, странные существа, снующие между декорациями – все создавало ощущение глобальности происходящего и ничуть не приоткрывало завесу тайны над сюжетом нового видео. Сам режиссер придает этой работе исключительное значение, ведь это одна из очень немногих визуализаций творчества ведущих оперных певцов мира. «Над проектом работают лучшие художники, графики, аниматоры, стилисты нашей страны. Использованы уникальные по масштабам декорации, созданы оригинальные гримы и костюмы. В съемках задействовано более 100 статистов, пошито более 100 костюмов, заказано около 200 лысин. Весь свой опыт, всё лучшее, наработанное нашей командой, использовано в этом проекте»- говорит режиссер. Игорь Крутой сам предложил Бадоеву экранизировать новый альбом Дмитрия Хворостовского «Дежа Вю», для которого Крутой написал музыку и сейчас занимается его продюсированием. Всемирная премьера этого альбома состоится в феврале в Кремлевском дворце, а затем в Нью-Йорке. И новая видеоклип на композицию «Ты и я» должен поразить всех зрителей, которые будут следить за презентацией. Это история о Женщине-розе, которая убивает своими шипами любимых мужчин. Ее преследуют как ведьму и отдают в руки палача, роль которого и играет Дмитрий Хворостовский. Неожиданно между палачом и его жертвой (роль которой исполняет Ольга Макеева, исполнительница главной роли в фильме Бадоева «AngeLove») вспыхивает любовь. Дмитрий Хворостовский высоко ценит мастерство Алана Бадоева и полностью ему доверяет в творческом отношении. Для певца это тоже ответственная работа, поскольку до этого ни одна композиция в исполнении Дмитрия не была экранизирована. ФОТО: ИА «Screen Media»