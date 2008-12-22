Барских подлечил голову и просит прощения в контакте у Могилевской (ФОТОфакт)

На страничке социальной сети «ВКонтакте» певец просит прощения у Натальи Могилевской и объясняет мотивы своего поведения. По словам Барских, он не собирался заканчивать жизнь самоубийством. «Глупо умирать на сцене, где тебя спасут», - пишет Максим, - «я посвятил свой поступок Свете! И хотел лишь привлечь ее внимание», - продолжает в своем откровении Максим. Почему именно на концерте Натальи Могилевской и «Фабрики зiрок-2» он решил заявить о своей любви к Светлане Лободе молодой человек умалчивает. Наталья Могилевская никак не комментирует произошедшее. После аншлаговых концертов во дворце «Украина» певица улетела в Париж, а по возвращении окунулась в череду предновогодних выступлений. Единственным человеком из окружения звезды, который высказал свою позицию по «вопросу Барских» стал Михаил Ясинский - исполнительный продюсер Talant Music. «С целью обозначить позицию компании в отношении инцидента на концерте Могилевской и «Фабрики» хочу сообщить следующее: инцидентом считаем непрофессиональное поведение артиста, приглашенного выступать от имени проекта, не более. Мы уже говорили, что в ближайшее время Барских не будет принимать участия в акциях, организованных нашей компанией. Все работы по созданию его концертной программы и рекламной продукции остановлены. В том числе Барских не будет выступать на ближайшем концерте подопечных Натальи Могилевской в клубе 28 декабря. Что касается его извинений, то пусть он это делает не через Интернет, а лично, если он мужчина. Только не так выразительно, как признается в любви», - говорит Михаил Ясинский.