Скандал! Скрябина опять запретили

Новая песня касается экономического и политической кризиса, который охватил Украину и весь мир. Все желающие могут прослушать и загрузить новое творение Андрея Кузьменко, перейдя по этой ссылке. Как стало известно ST@RS, сегодня программный директор одной из столичных радиостанций сообщил, что к нему поступило указание «из верхов» с запрещением выпускать «Теплую Зиму» в эфир. Руководитель радиостанции пожелал остаться неизвестным, так как побаивается потерять работу из-за комментариев по этому поводу. Напомним, еще на прошлой неделе Скрябин допускал, что его песню будут бояться ставить в эфир. «Я убежден, что люди будут бояться ставить эту песню в эфир, - говорит музыкант. - Они будут бояться, потому что наш народ настроен так, чтобы потрындеть в кулуарах, а когда нужно сделать какие-то четкие и явные вещи, то они натянут шапку на глаза, так, чтобы никто не видел, и думают: «Но, может сосед пойдет, получит по голове, а я посижу, посмотрю, что будет». Также Кузьма отметил, что лишь с помощью интернета песня сможет свободно распространяться и станет своеобразным «вирусом». «Это должно быть как вирус. Наша аудитория - это те люди, которые должны понять, что хотя бы раз каждый гавкнет - и им станет страшно. Если я гавкаю один – никто бояться не будет. А сорок миллионов - это настолько много народу, что когда тот лай поднимется, то обосрется кто угодно».