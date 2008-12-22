Жанна Фриске ни разу в жизни не ахала…

Дети, пришедшие под ручку со своими родителями, хором свистели в свистелки, радовались со всей своей детской непосредственностью. После третьего звонка шум и гам сменила тишина. Герои мультика заговорили известными голосами: Жанны Фриске, Никиты Джигурды, Сергея Селина и многих других. Для Жанны, чьим голосом в мультике заговорила животное-ласка Вильма, - это был дебют в искусстве озвучивания. «Это мой первый опыт озвучивания мультфильма, и это, конечно, немножко другое. Хотя мне очень понравилось это делать. Я с огромным удовольствием буду принимать подобные предложения. Потому что это, конечно, очень интересно, весело и забавно... Интересно вживаться в образ таких мультипликационных персонажей. Хочется, чтобы в нашей жизни было гораздо больше доброго и сказочного. Особенно для наших детей», - подытожила Жанна Фриске. Учитывая более чем успешные дебюты Жанны на сцене, в кино, на острове, под куполом цирка и теперь на льду, сомнений не было: все пройдет более чем удачно! Очаровательная ласка – Вильма, которую озвучивала Жанна, мечтает стать звездой музыкальной сцены. В мультике певица даже исполнила две песни, одна из которых была основной на протяжении всего фильма. «По сюжету Вильма, игривая, вечно танцующая, прыгающая, очень позитивная, никогда не унывающая, готовая к различным испытаниям девушка. Которая очень любит петь и танцевать, она дружелюбна и очень хочет помочь главному герою найти своего папу. Собственно она это и делает. Делает она это с игрой, с танцами и плясками. Но при этом, как мне показалось, она не такая простая, достаточно своенравная, она гордая и хитренькая. Очень непростая мадмуазель», - говорит Жанна. По словам Жанны, кряхтеть ей в жизни никогда не приходилось, а здесь ее героиня и кряхтит и прыгает, и охает, и ахает… Именно эта импровизация ей очень понравилась.