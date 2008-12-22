СРОЧНО! Майкл Джексон умирает...

Слухи о болезни знаменитого певца просочились в западные СМИ после того, как 50-летний Майкл Джексон был замечен на улице в инвалидном кресле и, по словам свидетелей, был настолько слаб, что едва мог говорить. Тайну плохого самочувствия "короля поп-музыки" раскрыл его биограф Ян Хальперин (Ian Halperin). "Ему нужна пересадка легкого. Он также страдает от эмфиземы и хронического желудочно-кишечного кровотечения", - цитирует газета слова биографа. "Кровотечение - это самая большая проблема. Это может убить его", - добавил Хальперин. По словам канадского писателя, Майкл Джексон "страдает от недостаточности (дефицита) альфа-1-антитрипсина", "едва может говорить", а "зрение его левого глаза упало на 95%". "В течение нескольких лет Майкл работал с врачами, чтобы это (болезнь) не прогрессировало. Он сидел на лекарствах, которые поддерживали его", - заявил Хальперин. Дефицит альфа-1-антитрипсина - генетическое заболевание, приводящее к повышенному накоплению протеолитических энзимов (ферментов) и последующему повреждению тканей. Пятидесятилетний Джексон долгое время не появлялся на публике и только в октябре этого года его увидели в Лос-Анджелесе. Ранее певец часто прятал лицо под маской из-за проблем после многочисленных пластических операций. Недавно Джексон объявил своим поклонникам, что много работает над новым альбомом. У всемирно известного певца в последнее время возникли финансовые трудности после ряда громких судебных тяжб по обвинению в педофилии. Обвинения с певца были сняты в 2005 году, но его финансовое состояние пришло в упадок. Размер его долгов достиг 100 миллионов фунтов стерлингов, и, по информации британских СМИ, он был вынужден продать свое ранчо в Калифорнии. Не улучшила финансовое положение певца недавняя судебная тяжба с сыном короля Бахрейна - певцом-любителем Абдуллой бен Хамад аль-Халифом, который в ноябре текущего года подал на звезду в суд. Абдулла бен Хамад аль-Халифа обвинил Джексона в том, что тот получил семь миллионов долларов аванса за альбом и автобиографию, которые он так и не написал. Майкл Джексон был одним из самых коммерчески успешных сольных артистов в музыкальной истории и был провозглашен "королем поп-музыки", а его альбом Thriller занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый продаваемый диск всех времен и народов.