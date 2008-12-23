Боре Моисееву изуродовал лицо страшный ожог (Смотреть ВИДЕО)

Услышав за сценой шум и крики, администраторы бросились на помощь Борису. Из-за мучительной боли певец едва мог говорить. Кроме сильнейшего удара Моисеев получил серьезный ожог, так как софит был раскаленным. - Это произошло так быстро, что я даже не успел увернуться, - поделился Борис. - Световой аппарат обжег мне часть лица и шеи. На место ЧП немедленно выехала скорая помощь, которая доставила пострадавшего в приемное отделение одной из столичных клиник. Осмотрев пациента, врачи сообщили ему, что ожог составляет 35 процентов, и Борису срочно требуется операция, сообщает Life. - Ожог был сильнейший: кожа обгорела и даже обуглилась, ее частично пришлось удалить, после чего взяли кусок с одного места, пересадили на шею, потом все зашили и наложили повязку, - поясняет Моисеев. Сейчас Борис постепенно идет на поправку. По его признанию, на улицу он выходит только при крайней необходимости. Из-за того, что лицо артиста сильно распухло, его почти невозможно узнать. - В машине мне теперь приходится ездить стоя, - находит в себе силы шутить Борис. - А если серьезно, то меня спас великий пластический хирург Владимир Тапия. Пока держится небольшая температура, но мне уже сделали несколько процедур и красные ожоги чуть спали. Однако на этом лечение не будет закончено. Сразу же после Нового года Моисеев планирует полететь в Швейцарию, чтобы лечь в клинику и сделать себе пластическую операцию, которая поможет избавиться от рубцов. %v%