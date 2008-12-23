Боре Моисееву изуродовал лицо страшный ожог (Смотреть ВИДЕО)

Участие в предновогоднем корпоративе обернулось для Бориса Моисеева настоящей катастрофой. Во время концерта прямо на артиста упал один из осветительных приборов. Теперь певцу предстоит лечь под нож хирурга, чтобы восстановить лицо после страшного ожога.
Услышав за сценой шум и крики, администраторы бросились на помощь Борису. Из-за мучительной боли певец едва мог говорить. Кроме сильнейшего удара Моисеев получил серьезный ожог, так как софит был раскаленным. - Это произошло так быстро, что я даже не успел увернуться, - поделился Борис. - Световой аппарат обжег мне часть лица и шеи. На место ЧП немедленно выехала скорая помощь, которая доставила пострадавшего в приемное отделение одной из столичных клиник. Осмотрев пациента, врачи сообщили ему, что ожог составляет 35 процентов, и Борису срочно требуется операция, сообщает Life. - Ожог был сильнейший: кожа обгорела и даже обуглилась, ее частично пришлось удалить, после чего взяли кусок с одного места, пересадили на шею, потом все зашили и наложили повязку, - поясняет Моисеев. Сейчас Борис постепенно идет на поправку. По его признанию, на улицу он выходит только при крайней необходимости. Из-за того, что лицо артиста сильно распухло, его почти невозможно узнать. - В машине мне теперь приходится ездить стоя, - находит в себе силы шутить Борис. - А если серьезно, то меня спас великий пластический хирург Владимир Тапия. Пока держится небольшая температура, но мне уже сделали несколько процедур и красные ожоги чуть спали. Однако на этом лечение не будет закончено. Сразу же после Нового года Моисеев планирует полететь в Швейцарию, чтобы лечь в клинику и сделать себе пластическую операцию, которая поможет избавиться от рубцов. %v%