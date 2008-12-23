Советы дизайнеров: Никакого ультра-мини и декольте в новогоднюю ночь!

Наступающий 2009 год нужно встречать как можно более празднично, а главное, отказавшись от "унылых" цветов вроде черного и серого. "В год Золотого Быка для встречи праздника наиболее актуальны яркие цвета: красный, ярко розовый, - говорит известный дизайнер и стилист из Санкт-Петербурга Алина Герман. "Бык любит коричневый, серый, терракотовый, черный, зеленый и все оттенки желтого", - присоединяется к такому мнению Куралай Нуркадилова. "Основным цветом, безусловно, будет желтый и его многочисленные оттенки, - считает дизайнер и стилист Макс Черницов, - гармоничными в одежде для встречи Нового года можно считать голубой, фиолетовый и синий цвета, а менее гармоничным - оранжевый. Он пойдет далеко не всем, несмотря на близость этого цвета к красному и желтому". "Для женщин рекомендации по праздничному наряду такие, - продолжает Алина Герман, - никакого "ультра-мини", также не стоит открывать руки и декольте. Максимум аксессуаров: все для того, чтобы привлечь удачу и создать хорошее настроение. Аксессуары могут быть самым разнообразными - бусы, браслеты, колье, сережки". "Ткани подбирайте по виду - уютные, мягкие, например, трикотаж, креп-жоржет, креп-шифон, букле, шерсть, ангора. А вот шелка, органзу и тафту лучше оставить на следующий год". Не советуют дизайнеры смешивать разные металлы в украшениях, аксессуарах. Бык любит чистые сочетания и натуральные материалы: камни, дерево, червленные металлы, ракушки с перламутровым покрытием. Тем не менее в наступающем году будет модным все не сочетаемое: например, отделка из грубой бечевки в сочетании с нежным шелком. Цвета яркие, но природные: кроваво-красный, травяной зеленый, кремово-бежевый. Модельер Васса в новогоднем гардеробе советует "остановить свой выбор на скульптурных элегантных платьях, которые дают воздух для украшений". Как рассказала сама дизайнер, Новый Год она будет встречать в tuxedo dress - платье с элементами мужского костюма с легким готическим оттенком - в сочетании с украшениями из белого металла с белыми камнями. "Мне кажется, что именно украшения способны придать законченный вид женскому платью на Новый год, но и мужчинам также следует уделить большое внимание аксессуарам, - говорит Васса. - На Новый год я советую серьезнее отнестись к выбору галстука и запонок. Если мужчина не носит галстук, то можно надеть рубашку с необычным обрезом воротника - сейчас можно встретить много разных вариантов. Костюм не обязателен, можно остановиться на пиджаке с джинсами. Главное, чтобы пиджак был выполнен из хорошей дорогой ткани, например, шелка с шерстью или с эффектом "чинзато". Это будет смотреться достойно и торжественно."