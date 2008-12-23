Двойнику Уваровой дали 3 года тюрьмы

Девушка представлялась сибирячкам киноактрисой Нелли Уваровой и просила у них денег на съемки продолжения сериала «Не родись красивой». Доверчивые люди легко попадались в ловушку опытной мошенницы, сообщает Life. На счету у ловкой «актрисы» было как минимум 7 преступлений, за это ей присудили 3 года колонииобщего режима. Суд Из зала суда Валерия пыталась сбежать дважды. Ее ловили уже в дверях. - Я вас всех взорву, когда выйду, - кричала она. - Уберите камеры! Судья вынуждена была сделать заседание закрытым и попросить всех журналистов удалиться, чтобы закончить процесс и зачитать приговор. - Валерии Лещевой дали 3 года общей колонии, а ее подельнику 5 лет колонии строго режима, - говорит помощник прокурора Заельцоского района по делу Евгения Жбирь. - В общем счету на счету Лещевой и подельника 7 преступлений. Пострадавшие в основном пенсионеры. Никому из пострадавших подсудимые не вернули похищенное обманным путем. Мошенница За Валерией Лещевой оперативники охотились очень долго. - Она очень умна и изворотлива, - говорит заместитель начальника уголовного розыска УВД Заельцовского района Новосибирска Павел Кельин. - Трудно было вычислить, где она появится в следующий момент. Из ее примет знали только одно - все жертвы воровки указывали, что она как две капли воды похожа на звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову. По натуре все сотрудники правоохранительных органов скептики, но когда мы задержали преступницу, то сами не могли поверить глазам - перед нами стояла копия знаменитой артистки! Образ Увидев по телевизору Нелли Уварову, Валерия быстро сообразила, как использовать схожесть со звездой в корыстных целях. - Валерия в одном случае представлялась сибирякам знаменитой Уваровой, которая якобы собирает средства по всей России для... съемок нового сериала, - говорят оперативники. - В другом рассказывала нелепую историю, что у нее проблемы и ей необходимы деньги... В актерском таланте ей не откажешь. Она разыгрывала настоящие спектакли. И люди клевали и отдавали ей немалые суммы. Они думали, что помогают реальной Нелли Уваровой! Новоявленную звезду криминального мира Новосибирска оперативники задержали во время одного из ее очередных «представлений». - Бдительные прохожие позвонили в милицию и рассказали, что на улице Уварова собирает деньги как нищенка, - говорят оперативники. - Мы задержали ее прямо на месте преступления. Отпираться не было смысла. При ней мы обнаружили 17 тысяч рублей. Двойник Валерия Лещева - ну просто копия Уваровой. Не могли этого не заметить и новые соседки «актрисы» по камере предварительного заключения. - Ее прозвали Нелли, - говорят милиционеры. - Кстати, эту же «кличку» своей обидчице дали пострадавшие от ее актерского мастерства. 23-летняя преступница стала настоящей достопримечательностью новосибирского СИЗО. Оперативники со всего города специально приезжают, чтобы посмотреть на копию звезды.