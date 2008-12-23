Каменских и Харчишина признали самыми красивыми (ФОТО)

23 декабря 2008, 12:10

Вчера в одном из столичных ресторанов состоялось pre-party номинации журнала «Viva» на звание самого красивого мужчины и самой красивой женщины среди обитателей отечественного шоу-бизнеса.

Вечеринка, на которой были объявлены пятьдесят претендентов на звание самых красивых, собрала немало самих конкурсантов. Одним из первых пришёл лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин. Музыкант пришёл вместе со своей пиарщицей, которая не отходила от него на протяжении всего вечера. И только телеведущей Кате Осадчей удалось отвлечь Валерия на несколько минут. За всю историю, это уже четвертое номинирование от популярного журнала, многие из украинских знаменитостей уже получили свой титул в прошлом и позапрошлых годах. Стоит напомнить, что в 2005 году признали самыми красивыми Ани Лорак и Святослава Вакарчука. На год позже победу одержали Наталья Могилевская и футболист Александр Шовковский. В прошлом году самыми-самыми стали Тина Кароль и телеведущий Савик Шустер. В этом году пока неизвестно кто займёт эти почётные места и получит не менее почётные титулы. Вчера организаторы решили устроить небольшое голосование среди гостей вечеринки. По итогам голосования самым красивым мужчиной стал Валерий Харчишин, а самой красивой женщиной Настя Каменских. Основное голосование уже началось и продлиться до марта следующего года. Также вечеринку посетил Виталий Козловский, который нашёл себе близкого друга в лице певицы Мики Ньютон. Между прочим, девушка пришла без своего продюсера Юрия Фалёсы, как она обычно это делает. Влад Яма со своей второй половинкой пришли на мероприятие позже назначенного времени. По танцору видно было, что ему не до развлечений. Он практически весь вечер изучал журнал, а его девушка скучала рядом с возлюбленным. Лилия Подкопаева пришла без мужа, но не особо скучала на тусовке. Диана Дорожкина развлекалась общением с телеведущей Марысей Горобец. Алина и Анна Завальские из дуэта «Алиби» мило пообщались с режиссёром Аланом Бадоевым и уселись за столик. Красавица Инна Цымбалюк и певица Света Лобода пришли в самом конце вечера, Лобода немного попозировала и уселась отдыхать за столик Влада Ямы и его возлюбленной. Кстати, угощения во время кризиса всё больше напоминают детский утренник со сладким столом. Так как не все звёзды предпочитают сладости, пришлось спаивать себя глинтвейном.

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