Представитель Майкла Джексона опроверг сообщения о его плохом здоровье

В заявлении, опубликованном в понедельник единственным представителем Джексона доктором Томи Томи (Dr. Tohme Tohme) говорится, что подобная информация была "полностью сфабрикована". "Тайну плохого самочувствия" Джексона раскрыл его биограф Ян Хальперин (Ian Halperin). Он сообщил британской газете Sun, что Джексону нужна пересадка легкого и он также страдает от эмфиземы и хронического желудочно-кишечного кровотечения. "Касательно утверждений автора, мы надеемся, что законная пресса не будет более эксплуатироваться такой явной попыткой разрекламировать несанкционированную "биографию", - говорится в сообщение представителя Майкла Джексона. Слухи о болезни знаменитого певца просочились в западные СМИ после того, как 50-летний Майкл Джексон был замечен на улице в инвалидном кресле и, по словам свидетелей, был настолько слаб, что едва мог говорить. Певец Майкл Джексон страдает от генетического заболевания, лишившего его половины зрения, и нуждается в операции по пересадке легкого, сообщила в понедельник британская газета Sun. Пятидесятилетний Джексон долгое время не появлялся на публике и только в октябре этого года его увидели в Лос-Анджелесе. Ранее певец часто прятал лицо под маской из-за проблем после многочисленных пластических операций. Недавно Джексон объявил своим поклонникам, что много работает над новым альбомом. У всемирно известного певца в последнее время возникли финансовые трудности после ряда громких судебных тяжб по обвинению в педофилии. Обвинения с певца были сняты в 2005 году, но его финансовое состояние пришло в упадок. Размер его долгов достиг 100 миллионов фунтов стерлингов, и, по информации британских СМИ, он был вынужден продать свое ранчо в Калифорнии. Не улучшила финансовое положение певца недавняя судебная тяжба с сыном короля Бахрейна - певцом-любителем Абдуллой бен Хамад аль-Халифом, который в ноябре текущего года подал на звезду в суд. Абдулла бен Хамад аль-Халифа обвинил Джексона в том, что тот получил семь миллионов долларов аванса за альбом и автобиографию, которые он так и не написал. Майкл Джексон был одним из самых коммерчески успешных сольных артистов в музыкальной истории и был провозглашен "королем поп-музыки", а его альбом Thriller занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый продаваемый диск всех времен и народов.