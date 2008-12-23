Ровно в полночь Света Лобода превратится в тигрицу (ФОТО)

Съемки новогодней программы проходили в формате концерта-маскарада. Лобода выбрала свойственный для себя образ дикой тигрицы: «Его красота, грациозность, величество и непредсказуемость – это те черты характера, которые импонируют мне» улыбаясь, прокомментировала свой образ артистка. В эту ночь не только образ Лободы будет для зрителя сюрпризом, но и ее новая песня. Фееричное превращение Лободы вы сможете увидеть в новогоднюю полночь.