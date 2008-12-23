Пара Нормальных согнали со сцены за пошлые танцы! (ФОТОрепортаж)

Помимо участников программы и их групп поддержки, на вечеринку были приглашены звёзды украинского шоу-бизнеса. В качестве гостей были замечены мега-весёлые ребята из группы «Chicos de la Fiesta», самая НОРМАЛЬНАЯ музыкальная творческая пара «Пара Нормальных», коллектив «Dilemmа». На сцене выступали финалисты телевизионного проекта «Фабрика-2» – дуэт «Дантес & Олейник» и группа «Real O». Пока фабриканты развлекали публику со сцены, Аня Добрыднева и Иван Дорн из коллектива «Пара Нормальных» успели перефотографироваться со всеми фанатами, потанцевать с друзьями и знакомыми, продемонстрировать в зале клуба юмористический танцевальный номер вместе с веселыми ребятами из «Chicos de la Fiesta». Чуть позже к самой нормальной паре с неугасающим настроением присоединились девушки из «Real O». Звёзды показали всем гостям, как нужно веселиться в клубе. Под конец вечеринки ведущий имел неосторожность подойти к Ивану Дорну с публичным вопросом, таким образом группа «Пара Нормальных» в своем полном составе оказалась на сцене, а к ним присоединились ребята из коллектива «Dilemmа». Звезды начали импровизированный юморной танцевальный номер. Пока все участники номера демонстрировали свои умения двигаться, Иван Дорн начал изображал конвульсии зайчика-энерджайзера в момент размножения. Он взбирался на всех партнеров по танцам, но больше всего досталось солисту группы «Dilemmа». «Отвисать» на сцене звёздам пришлось недолго, так как за эти «грязные танцы» ведущие просто стащили их со сцены. ФОТО: ИА «Screen Media».