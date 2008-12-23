Владимир Девятов спас милиционера (ФОТО)

А пока примерный семьянин Владимир Девятов закупает подарки и продумывает праздник, одним из главных сюрпризов которого должен стать сумасшедший фейерверк. Покупкой пиротехники Владимир и занялся на днях. О том, чем закончилась предпраздничная суета, рассказывает сам артист: - В магазине мне выдали огромную коробку, куда сложили все мои покупки, а чтобы они не развалились в машине, коробку замотали скотчем. Ну а дальше… Машину остановил милиционер и неожиданно решил проверить багажник артиста. Увидев коробку, страж порядка слегка занервничал и начал коситься на Владимира. Услышав же о том, что в коробке пиротехника, милиционер безапелляционно приказал показать. Коробку вскрыли, но страж порядка решил удостовериться, что это действительно питарды и хлопушки и взял одну в руки. Тут случилось непредвиденное – в руках милиционера хлопушка взорвалась! Что было дальше, с трудом вспоминает даже сам Владимир. Милиционер закричал, схватился не то за ухо, не то за щеку и вцепился в Девятова мертвой хваткой. Кричать «Помогите» было совсем не обязательно – артист и сам сообразил, что человеку нужна помощь, а ближайшая больница далеко и впереди маячит пробка… Но Владимир не растерялся и ринулся в милицейскую машину, стоявшую неподалеку, схватил рацию и вызвал помощь. Скорая приехала в течение нескольких минут. По оказании первой медицинской помощи выяснилось, что ничего страшного нет, чуть оцарапана щека и ухо, из которого и хлынула кровь, напугав и самого пострадавшего, и артиста. Когда же спокойствие было восстановлено, артист и страж закона смогли посмеяться над инцидентом: формулировка «ранен хлопушкой при исполнении…» развеселила всех.