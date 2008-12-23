Виктор Павлик опустился на глубину 33 метра!

Погружение проходило в водах Красного моря, известного своими потрясающими подводными красотами, необычными кораллами, разноцветными рыбками и даже акулами! Для Виктора это было третье в жизни погружение в морские глубины, но на глубину в 33 метра певец опускался впервые. Такое погружение в любительским дайвинге считается очень серьезным, требующее многих знаний и навыков. Но Виктора поддерживали его друзья – профессиональные дайверы, с которым он и отправился в морское путешествие. - Подводное плавание дарит фантастические ощущения – делится с нами популярный исполнитель Виктор Павлик. – Я бы очень хотел достичь таких же результатов, как фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который занимается дайвингом уже около 30 лет и даже ведет авторскую телепередачу на ОРТ «Подводный мир». Еще бы! Ведь любительский дайвинг - это не только созерцание прекрасного и удивительного подводного мира, но и прекрасная терапия от жизненных стрессов, бессонницы и болезней. Отличная релаксация и медитация! Кстати, Виктор Павлик всю жизнь увлекается разными видами спорта. Это и футбол, теннис, стрельба из лука, вело и мотто кроссы. А с 1984 Виктор кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках и каное. Но украинские меломаны больше знают украинского «шикидым», как любителя лыж и высоких горных трасс. Но нет пределу совершенству! Виктор любит экспериментировать и открывать новые жизненные горизонты. - Думаю, что я скоро очень порадую продавцов одного из киевских магазинов спортинвентаря – смеется певец - куплю «навороченый» комплект снаряжения для дайвинга. Ведь каждое дело требует серьезного подхода.