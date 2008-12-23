Федор Бондарчук снимет клип певцу… Василию Лазаровичу?

Собралась вся столичная VIP тусовка, на которую Бондарчук пригласил и своего давнего друга Василия Лазаровича (VL) певца, обладателя бархатного голоса Украины, удачно представившего нашу страну в Юрмале на конкурсе «Новая волна». Именно под прибалтийским солнцем Василий Лазарович и Федор Бондарчук оговорили идею съемки клипа на песню украинского исполнителя. И Федор пообещал подумать над этим. Наверное, режиссер приехал в Киев уже с ответом… Кстати, если увидеть Бондарчука и Василия Лазаровича вместе – их даже перепутать, настолько похожи эти два человека! Похожи у них и судьбы, и взгляды на жизнь, и быт, семьи. И даже лысина! Наверное, единственным принципиальным различием до сих пор оставался кинематограф, которым увлекся Федор и вокальное пение, которым профессионально занимается Василий. Но возможно они вскоре войдут и в эти сферы! Украинский певец аристократического происхождения заинтересовал режиссера как харизматичная и яркая личность. И возможно, что певец вскоре попробует себя и в кинематографе. А вот Бондарчук на вопрос «запоет ли когда-нибудь он», ответил «Если мне когда-нибудь захочется начать собственную вокальную карьеру, поверьте, я это сделаю!». А нам остается ждать новых творческих свершений певца Василия Лазаровича и режиссера Федора Бондарчука. Кто знает, может вскоре мы увидим новый клип певца под режиссурой известного мэтра!