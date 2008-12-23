Солистка группы «Винтаж» измазала тело шоколадом (ФОТОфакт)

Несколько недель назад певицу пригласили принять участие в дефиле на открытии Московского Шоколадного салона. На подиум в Гостином дворе Анна вышла в костюме Шоколадной Евы, который представлял из себя одну единственную лиану с шоколадными листьями, обмотанную вокруг обнаженного тела, расписанного все тем же шоколадом. Певица убеждена, что такой тесный контакт с этим волшебным продуктом приносит ей удачу. «С тех пор мне все время везет. Уже на следующий день «Винтаж» получил премию MTV, к которой еще добавились «Новые песни о главном» и «Песня года», а наша композиция «Одиночество любви» поднялась на первое место», - говорит участница группы. На выставке Плетнева приобрела огромное количество разных сладостей и косметических средств из шоколада, которыми пользуется теперь ежедневно сама и дарит всем своим друзьям. «Каждый раз перед выходом на сцену я наношу на тело шоколадный блеск. И даже на елку в этом году я повешу только шоколадные украшения, - призналась певица. - Потому что шоколад - это моя антикризисная программа».