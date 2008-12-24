«XS» и «Крем`L» побывали на детском утреннике (ФОТОрепортаж)

19 декабря стал для этих ребят двойным праздником, так как многих детишек в этот день выписывали. Артисты на месте устроили импровизированный утренник. Дядя Вадя стал серым Волком, UGO - Дедом Морозом в белом халате, а главным волшебником- ведущим стал Влад Цветаев, который, несмотря на свой серьезный сценический образ Штирлица, оказался самым веселым и общительным «нянем». Он на ходу придумывал игры, хороводы возле елки и конкурсы, на которых всем малышам раздавали подарки. Добрая голубая фея Тереза Франк дарила куклы и машинки от своего благотворительного фонда. К сожалению, одна девочка находилась в реанимации. Участницы дуэта «V Губы» передали ей самую большую красивую игрушку и пожелания выздоровления. «Здоровья всем малышам и их родителям! Мы хотим, что бы их поддерживали не только в праздники. Люди! Не будьте безразличны», - твердят Маша и Лиза из группы «Крем`L».