Звёздам раздали книги Армани и Версаче (ФОТО)

Среди гостей было безумное количество знаменитостей: дизайнеры Лилия Пустовит, Ирина Каравай, Виктория Гресь, Андре Тан и Лилия Литковская, основатель и глава оргкомитета Ирина Данилевская, художники Илья Чичкан и Маша Шубина, галеристка Татьяна Франчук, телеведущие Даша Шаповалова, Катя Осадчая, Мария Ефросинина с сестрой Лизой, певица Светлана Лобода, актер Остап Ступка с женой Ириной, российский актер Артем Ткаченко, Леся Парцхаладзе. Гостей встречали шампанским и устрицами. Одновременно с первым номером украинского Harper’s Bazaar была презентована и легендарная книга: «Harper’s Bazaar: Великолепный стиль». В ней собраны великолепные иллюстрации и советы законодателей моды, которые помогут украинским женщинам создать идеальный гардероб, подходящий к разным жизненным ситуациям. Среди соавторов книги: Джорджио Армани, Каролина Эррера, Донна Каран, Карл Лагерфельд, Донателла Версаче. Все гости получили эту книгу в подарок.