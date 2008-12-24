Макс Барских продолжает издеваться над своими венами (Страшные ФОТО)

На популярном сайте «ВКонтакте» исполнитель выложил фотографии своего запястья, гдё чётко видно шрамы от недавней неудачной попытки вскрытия вен. Очередная попытка Барских обратить на себя внимания, не больше. Только теперь восемнадцатилетний мальчик думает, что он больше не хочет портить отношения со Светой Лободой и с Натальей Могилевской. Очевидно, парень ещё не наигрался, потому в скором времени стоит ожидать ещё более пикантных фотографий с изображением других частей тела Максима Барских. Эти изображения появились на страничке Барских вчера вечером, Максим уже успел получить реакцию от своих многочисленных поклонников, которые отметились в комментариях. Почти все отзывы не на сторону Барских, но вряд ли его это печалит…