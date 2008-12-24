ШОК! Звезда «Титаника» соблазнила 15-летнего мальчика (ФОТОфакт)

Несколько горячих сцен показали, что Кейт по-прежнему в форме. Мать двоих детей, восьмилетней Мии и пятилетнего Джо, она выглядит вполне аппетитно. По крайней мере ее формы, которые покорили молодого художника, в исполнении Леонардо Ди Каприо, на борту «Титаника», все также соблазнительны, сообщает Life. Партнером 33-летней Уинслет в горячих сценах «Чтеца» стал тинэйджер Дэвид Кросс. Сама Кейт играет нацистку, военную преступницу, которая соблазняет 15-летнего школьника. В реальности режиссер фильма честно дождался, пока актер достигнет 18-летнего возраста, чтобы сниматься в откровенных сценах.