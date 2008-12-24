Настя Каменских повелась на уловку продюсера (ФОТО)

К Новому году «файноукраинцы» согласились впустить в своё скетч-шоу звёзд шоу-бизнеса, политики и спорта. «Этим знаменитостям не стоит относиться к себе слишком серьёзно – они все живут в Файной Юкрайне!» – уверяют Притула и Молочный. Получить статус «гест старз» «Файной Юкрайны» удалось самым ярким представителям своей профессии. Настя Каменских попробовала себя в роли комедийной актрисы. По сюжету скетча, певица Настя наслышана о связях и возможностях продюсера Валентина (Сергей Притула) и решает доверить ему свою карьеру. Настя просит мастодонта шоу-бизнеса о помощи, она готова на многое, чтобы стать «ещё звездее». Валентин предлагает амбициозной девушке простой и эффективный способ. Спеть в дуэте с самым ярким своим подопечным Василием (Андрей Молочный). «Но этот поющий Вася не может и рядом стоять с такой звездой как я», – кривит недовольную мину Настя. Терпеть такое чудовище в родном шоу-бизнесе Каменских не намерена и решает сама обучить Васька всем сценическим премудростям. «Файна Юкрайна» не забыла завербовать и вечного сценического партнёра Насти Каменских – Потапа. Самый главный пацан украинского шоу-биза Потап подкатывает к обворожительной Маричке. Её вечному ухажёру Антону приходится лезть за словом в карман, чтобы переговорить словоохотливого Потапа. А кроме увесистых выражений парубок находит там «файноукраинские» кулаки. Яна Клочкова соревнуется с лучшим пловцом «Файной Юкрайны». Суровый тренер (Андрей Молочный) бросает спортсменов в бассейн и засекает время. Танцору Владу Яме приходится отвечать на действительно провокационные вопросы репортёра Иннокентия Беста из «Файна ТВ». Вездесущий журналюга Иннокентий застаёт Влада в магазине, где богатый поклонник покупает танцору шубу за 50 000 долларов. Шоумен Дима Коляденко напивается с занудными менеджерами в баре. Между «офисными задротами» и птицей высокого полёта Коляденко - пропасть непонимания. Как звёздные гости шоу справятся с ураганом юмора Притулы и Молочного, увидим 1 января на Новом канале.