Экс-участницы «ВИА Гры» надели свадебные платья (ФОТО)

24 декабря 2008, 14:55

Надежда Мейхер, Алена Винницкая и Светлана Лобода взяли участие в финальном дефиле программы «ПроFashion» (Новый канал).

Три молодых дизайнера на протяжении нескольких недель напряженно работали, чтобы как можно достойнее выступить в финале. Они прошли долгий путь: на старте программы участников было 28, в полуфинал вышло 9, а к финишу дошло лишь трое. Для финала шоу выбрали сложное задание – им пришлось сшить свадебное платье для звезды. В качестве моделей команда «ПроFashion» пригласила самых сексуальных красавиц шоу-бизнеса - экс-участниц группы «ВИА ГРА». А именно - Надежду Мейхер, Светлану Лободу и Алену Винницкую. Как рассказала ведущая «ПроFashion» Анна Бонана, над этими платьями дизайнеры работали с огромной самоотдачей. - Последние несколько дней перед показом они в буквальном смысле поселились у своих моделей, - говорит Аня.- Например, Лена Буренина, которая шила наряд для Мейхер, в течение трех дней практически не выходила из студии Надежды – все подшивала, стегала, примеряла… Самое интересное - за все время примерок Надежда ни разу не увидела свого платья. Каждая примерка проходила с завязанными глазами: дизайнер решила сделать сюрприз для певицы. Повязку с глаз Мейхер сняли только перед самым выходом на подиум. Несмотря на это, Надежда тут же вошла в образ и настолько ярко сыграла его, что члены жюри после окончания дефиле просто рассыпались в комплиментах. - Это был не просто выход на подиум. Это была прекрасная игра настоящей драматической актрисы, - наперебой расхваливали Мейхер члены жюри.- Так, как преподнесла это платья Надежда, не преподнес бы никто другой. Сама звездная модель, увидев, наконец, себя в зеркале, назвала платье «музейным экспонатом». - Знаете, даже боюсь к нему прикасаться, - оглядывая себя, восторженно призналась она. Свадебный наряд, в котором вышла Алена Винницкая, оказался очень нежным и воздушным. Это было платье для застенчивой, но очень сексуальной девушки. Как сказала Алена, созданный для нее наряд на сто процентов выражает ее внутренний мир. - Это платье мне действительно очень близко, - говорила после показа Винницкая.- Внутри я именно такая, какой вы меня видели в нем… Наряд Светланы Лободы, по словам жюри, был «сшит исключительно для нее». - Оно - такое же, как Света, - яркое, вызывающее и с такой длиной, которую может себе позволить только Светлана Лобода, - подводя итоги финала, говорили члены жюри. Лобода от подвенечного наряда пришла в неописуемый восторг и просто засыпала комплиментами молодого дизайнера, так что участница финала даже немного смутилась. Чье творение члены жюри посчитали самым ярким и оригинальным? Кто из молодых дизайнеров занял первое место и получил главный приз - обучение в колледже дизайна и искусства в Лондоне? Смотрите финальный выпуск программы «ПроFashion» 27 декабря в 11.00.

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