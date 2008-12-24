Веру Брежневу уложили в постель (ФОТО)

Как сообщает Life, певица отказалась сниматься в постельной сцене, если на площадке будут находиться более троих мужчин. Миф о том, что певица Вера Брежнева - самая раскрепощенная артистка на отечественной эстраде, окончательно развеялся после того, как популярная блондинка отказалась сниматься в постельной сцене в присутствии посторонних мужчин. - Я уверена в том, что поступила правильно, - говорит Вера Брежнева, - я артистка, а не стриптизерша. А разглядывать меня посторонним людям, думаю, просто ни к чему. Съемки клипа Веры Брежневой на композицию «Любовь в большом городе» проходили на территории сахарного завода. Специально для певицы там построили уютную спальню в розовых тонах, где по сценарию ролика героиня просыпается, после чего погружается в воспоминания о прошлом. Песня, написанная самой Верой на стихи Дианы Гольдэ, вошла в саундтрек к одноименной картине, в которой певица сыграла одну из главных ролей. - Клип построен на кадрах из фильма, - рассказывает Вера Брежнева. - По сюжету моя героиня держит в руках пульт, с помощью которого переключает каналы, на которых транслируются кадры из фильма, все очень красиво и романтично, думаю, людям должно понравиться. Работа в фильме «Любовь в большом городе» стала для Веры первым опытом в кино. После ухода из группы «ВИА ГРА» певица попробовала себя в роли телеведущей, и только сейчас Брежневой выпал шанс испытать себя киноиндустрии.