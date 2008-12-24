«Рыжую» снимают без рыжей…

Первый павильон буквально завернут в клеенку – пока нет необходимости в данных декорациях, их упаковывают в целлофан. Нетронутыми стоят гостиная Окуневых, кухня Шурочки, подвал-«база» новой музыкальной группы, куда придет в итоге Борис, спальня маленькой Сашеньки… Уже в полуразобранном состоянии стоит тюремная камера – по графику съемок сцены здесь уже отсняты, но в украинском эфире они еще не появились. Согласно сюжету в застенки попадет самый безобидный персонаж сериала, героя Дмитрия Супонина – Геночка. Добраться до завода ЗИЛ, где и находятся павильоны компании – дело непростое. Как говорят в группе, даже те, кто не имел машины, постарались их приобрести. Хотя бы самую плохенькую – чтобы не только доехать до территории, но и добраться уже внутри до здания RWS. Актеров, конечно, это не касается – всех доставляют на транспорте компании… Это делается и для того, чтобы актер прибыл на площадку собранным, а не после езды в московских пробках, и для того… чтобы быть уверенным, что артист не опоздает и не задержит всю съемку. Этим свойством отличается Андрей Щипанов. Почти всю осень очень редко появлялась на съемках исполнительница главной роли Мария Луговая – у нее начались спектакли в питерской Александринке и поэтому она могла приезжать в Москву буквально на три дня в месяц. В связи с этим, собственно, в проекте и появилась еще одна «рыжая» Стася. Сейчас Маша уже чаще наведывается на площадку, но сегодня как раз снималась сцена без неё. Хотя подразумевается, что она находится рядом. Кстати, все артисты, которые появляются не площадке – имеют соответствующее образование и диплом. Это – негласное правило проекта. И единственный человек, который не имеет нужных бумаг – Андрей Щипанов. Но он на столько подходил под образ Бориса, что для него решили сделать исключение. Но до этой сцены зрителей «1+1» еще ожидает масса сюжетных поворотов, а Тасе с Борисом опять придется расстаться. Девушку настигает новая беда – на этот раз она не слепнет, а… теряет память. Причем, забывает всё с момента первого столкновения с Борисом. Более того, она исчезает из города, а так как ничего не помнит, то и не может никак связаться со своими родными и друзьями. Но к сегодняшней сцене ситуация напоминает первые счастливые дни жизни Борисы с Тасей в их уютной квартирке. По словам режиссера Дмитрия Булина, как раз перед этой сценой Боря с Тасей таки ходили в ЗАГС, но, судя по выражению лица мужчины, подошедшего к двери квартиры, счастливая жизнь ребят в который раз дает трещину. - Тебе не жить, - угрожающе потрясает кулаком перед лицом Бориса разгневанный визитер, - ты понял это?! Тебе не жить! Новый сюжетный поворот ввел в сериал новых исполнителей. Грозный мужчина - актер Олег Казанчеев, он играет роль отца Хелен – подружки вновь появившейся в сериале Вики. Вика ничуть не изменилась и характер у нее явно не улучшился, поэтому и подружку она себе выбрала по нраву. Вот только очередные их козни заканчиваются исчезновением Хелен. Милиция обнаруживает только вещи на мосту, а попытки водолазов обшарить дно и найти тело ничего не дают. И у отца Хелен появляется устойчивая мысль, что дочь убил Борис, на которого она подала заявление в милицию. Режиссер и актеры обсуждают мизансцену. - Я могу вообще его не пускать, - предлагает Андрей Щипанов. Чтобы не пугать находящуюся якобы в квартире Тасю, Борис выходит на лестничную площадку и прикрывает за собой дверь. – Что вам надо? – Борис в недоумении – По-моему, я вам уже все объяснил. Я не мстил, не запугивал и даже не пытался найти вашу дочь. Внезапно обнаруживается, что дверь в квартиру никак не хочет закрываться – она распахивается во всю ширь, а должна быть хоть прикрыта. Второй режиссер Максим предлагает найти стэплер и леску, чтобы ее зафиксировать. Пока декораторы разбирались с дверью и леской, Андрей Щипанов отошел в сторонку и начал подпрыгивать, наклоняться, активно двигаться – видимо, для того, чтобы разогреться и физически и психологически. Наконец-то, на площадке все сделано. - О! – умиленно замечает режиссер, наблюдая, как дверь как будто бы сама то открывается, то закрывается, когда ее подтягивают ассистенты, – Сама двигается! А вы говорите искусство сказки Роу умерло. Актеры вновь становятся в стойку друг напротив друга и в это время из квартиры как раз раздается голос якобы Таси. «Боря, ты где?». Только мужской… - Я сегодня Тася, - возражает тут же девушка с хлопушкой. И в ее исполнении закадровый текст действительно звучит как-то естественней. Отец Хелен, последний раз пригрозив Борису стремительно поворачивается и уходит в дверь. Андрей Щипанов разворачивается и зло ударяет рукой об стену… Стена начинает падать… Точнее – шататься, потому что декорация явно не рассчитана на такие бурные проявления эмоций. - Олег, - поправляет его партнера режиссер. – Мы уходим обычно в другую сторону, потому что там у нас предполагается мусоропровод. И у вас там была какая-то заминочка перед уходом. - Да, - сознается Олег, - я забыл уйти. Думал, сейчас сожгу его взглядом… После завершения съемок этого дубля, Андрей быстро собирается и уезжает на другую площадку сериала. Сцена вторая Первый музыкальный коллектив Бориса Окунева распался, но сценаристы решили возобновить столь благодатную тему. После пропажи Таси, когда все уверяются в ее смерти, Борис начинает спиваться и Гоша со Стасей решают спасти его, предложив участие в другом музыкальном коллективе. Все таки Борис, по сценарию – талантливый человек. В сериале появляются активные новые действующие лица – члены группы Леха (Степан Рожнов), Серый (Владимир Смирнов) и три девушки-фанатки, одной из которых - суждено стать новой музой Бориса. А вот две другие – Лена (Нина Есина) и Люба (Марина Лычкина) - сейчас как раз на площадке. На этот раз в больничных коридорах решаются не личные дела Окунева и его персонала, девушки тут как раз по делу. Люба, после того, как ее назначили директором группы так неистово принялась за дело, что в один ненастный день ей стало плохо. Сейчас она вместе с Серым сидит на лавочке под кабинетом и ждет врача. - Ой, стена падает! – пугается актриса, когда страдальчески откидывается на стену, а та под ней прогибается. Тут же девушку вместе со скамейкой отодвигают на полметра от стены, так что опереться ей больше не на что. Да и не долго Марине пришлось страдать под кабинетом, так как в следующей сцене друзья уже ожидают приговора врачей. Характер у Любы – еще тот, поэтому на приеме у врача она рассказывает все что думает о них и о том, что они не имеют права ее тут задерживать на обследование, так как она – директор группы и у нее дел по горло. - Всё! Кроты! – выходит из кабинета взволнованный Серый и тут же начинается смеяться. – Ой! Не кроты, а кранты! Любку на обследование забирают. Прямо сейчас! Пока врачи разбираются с Любой, Лена и Леша выясняют отношения. По сюжету сперва между ними происходит что-то странное – Леша не очень то отличается свою фанатку, но постепенно роман набирает оборотов. - Что-то я волноваться начала, - задумчиво сознается, ожидая приговора врачей подруге, Лена, - Я перед экзаменом по математике так не волновалась. - Кстати, о математике и о всем прочем, - тут же подхватывает Леша. – А правда, что ты в однокурсника влюбилась?... Значит, правда. Придется опять ему рожу начистить, чтобы чужих девчонок не отбивал. Как говорят в группе, новые персонажи пришлись зрителям по вкусу. Правда, в украинском эфире они появятся не очень скоро, до этого зрителей ожидает множество неожиданных поворотов – обнаружатся скелеты в шкафу у Стаси, Борис станет объектом любовного внимания и снова начнет писать музыку, а у Таси появится новый мужчина…