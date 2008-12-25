Ирина Билык выпустила новый альбом

В уходящем году певица отпраздновала 20-летие своей творческой деятельности. С аншлагом прошел ее гастрольный тур, насчитывавший около двадцати украинских городов и два сольных концерта в Киеве. Многие зрители и вовсе не смогли попасть на концерты Билык – все билеты были раскуплены. На киевские концерты не попали даже некоторые близкие друзья и родственники певицы, после чего начали поступать просьбы: «Билык – на бис!». «Вся творческая группа, работавшая над альбомом, решила, что он будет называться «НА БИС!», – рассказывает Ирина Билык. – В альбом войдут уже известные «Нас нет», «Мы будем вместе», «Подарю тебе». Всего же в альбоме будут 16 песен, одну из которых – «Мама» – исполнил мой сын Глеб». Лирика Ирины Билык стала более радостной, позитивной и танцевальной. Чувствуется, что Иру окружают любящие и любимые, что она готова поделиться частичкой своего счастья со слушателями. Ее песни, как и 20 лет назад, пронизывают и не отпускают, радуют, завораживают.