Массовая раздача оливье от Кузьмы и Бебешко (ФОТО)

Благотворительная акция по раздаче оливье и шампанского началось около трёх часов дня. Кузьма лично разгрузил ящики с шампанским из машины, а свою команду предупредил: «Больше, чем по одной порции не выдавать». «Я считаю, что это не будет кощунством, если мы накормим людей, которые не имеют лишних пяти копеек. Вот сейчас станут мои девки возле метро и начнут наливать людям шампанское и класть салат. Думаю, от этого людям хуже точно не станет», - говорит Кузьма. Под словом «девки» музыкант имел в виду своих подопечных – группу «Поющие трусы». Кузьма и Бебешко очень не довольны поведением своих протеже. Одна из участниц опаздывала на мероприятие. По стечению обстоятельств как раз у неё были тарелки для вкусного салата. Кузьма, не долго думая, предложил раскладывать еду в те же стаканчики, в которые людям наливали шампанское. Как говорится, в голодные времена можно поесть и таким образом. Главное, что хоть ложки были. Кузьма признался, что он уже прекрасно натренировал руку, открыв такое количество бутылок шампанского. Пили все: и бомжы, и прохожие, и даже Деды Морозы, предлагающие свои услуги в центре столицы. Не все участницы группы «Поющие трусы» присоединились в благотворительной акции. Одна из девушек по непонятным причинам не смогла приехать, зато четыре остальные отработали по полной программе. Девушки настолько вжились в роль «стоять на раздаче», что очень умело и быстро накладывали маленькой ложкой огромные порции салата. Все проходящие мимо могли попробовать оливье, приготовленное самими девушками из группы «Поющие трусы». Когда Кузьма увидел, что голодных больше не осталось, он предложил пойти в подземный переход и угостить всех обитателей «подземного мира». Всё это действо сопровождалось музыкой. Новогоднюю песню «Тазик оливье» можно было услышать раз пятьдесят подряд. Правильно сделали, а зачем других пиарить, если можно и нужно своих. Кстати, Бебешко поделился планами и сказал, что в скором времени собирается запустить группу «Поющие усы», где будет четыре молодых человека нетрадиционной ориентации.