Сердючка и Моисеев страшно поругались (ФОТОрепортаж)

Оказывается, Борис Моисеев, вершитель модных судеб и решений, не соответствует миру моды. Во всяком случае, так считает настоящая звезда и особа влиятельная в мире шоу-бизнеса – гранд дама Верка Сердючка, которая и подала в суд на ведущего Бориса Моисеева. Она считает, что его эпатажный стиль хорош только для сцены, но для имиджа судьи совсем не подходит. В этом вопросе Веру поддержала ее мама и Александр Пономарев, которые выступили свидетелями обвинения. А на защиту Бориса стали Светлана Лобода, Потап с Настей Каменских и давняя подруга Бориса – доктор Нона из Израиля. Но какой же суд без председателя судебного заседания? Эта непростая роль досталась Евгению Червоненко - политику и хорошему другу Бориса Моисеева. А сражаться за строгий образ модного судьи придется украинским дизайнерам Виктору Анисимову, Александру Гапчуку и Оксане Караванской с российским мэтром Валентином Юдашкиным. «Новый год – новая надежда, в том числе и новая одежда. Сегодня судят судью модного приговора. Слушается дело о дитяти порока и скандальном артисте – ох, ярлыки у нас клеить умеют, - начал заседание новоявленный судья Евгений Червоненко. - Артистка против артиста. Один образ против тысячи. Стиль против хаоса. Верка Сердючка предъявляет иск Борису Моисееву, что его стиль не соответствует статусу судьи модного приговора». «Подождите, - вмешалась вначале адвокат Маша Ефросинина. – Евгений Альфредович, я хочу задать вопрос, который кроме меня никто не осмелится задать. Ваше присутствие в кресле модного судьи мягко говоря слегка непонятно, ведь вы к моде не имеете никакого отношения. Возможно даже мало смыслите». «Так нельзя! – вставила свое слово Верка Сердючка, войдя в образ истца. - Все должно быть по-честному! Евгений Альфредович, я выучила ваше отчество, можно я сейчас скажу? Я первый раз в суде, потому немножко волнуюсь. Тем более я здесь - истец! Кстати, это слово мне очень нравится… А еще мне так нравится, что все считают себя друзьями Бориса. А друзьям надо говорить правду! Бориса окружают куча людей, которые ему льстят: какой ты супер, какой ты сексуальный… Понятно, я тоже не эталон, но все-таки мне кажется, что ведущий «Модного приговора» должен выглядеть как-то по-другому. А с этим имиджем надо заканчивать! Я не обсуждаю Борю как певца. Мне нравится, как он выглядит - он эпатажный. Блестки любят все! Но мне кажется, что модный судья должен быть сдержанным». С этого времени Верка Сердючка почувствовала себя главным действующим лицом судебного процесса. Сначала, она едва не вступила в драку с адвокатом Машей Ефросининой. Потом Вера нашла способ перекричать даже самого судью. Напрасно Червоненко призывал к порядку при помощи судейского звонка, - Сердючка сняла свою изящную туфельку 42 размера и стучала ею по столу, заглушая вся и всех. Неопытному в судейских делах Евгению Альфредовичу оставалось только разводить руками: «Я не могу удалить из зала Верку Сердючку - она популярнее всех политиков». Вера так разошлась в поисках модной истины, что даже сама вывезла вешалку с одеждой для Бориса Моисеева, на вторую правда сил у нее не хватило, но Сердючка поэксплуатировала свою бедную маму. И не даром – за свой труд она присвоила себе бусы из личной коллекции Бориса. Скажем прямо – известным дизайнерам удалось спасти пошатнувшийся имидж Бориса Моисеева. Валентин Юдашкин, а также украинские дизайнеры - Виктор Анисимов, Александр Гапчук и Оксана Караванская разработали для Моисеева интересные и оригинальные костюмы. Таким эпатажного певца и ведущего еще никто не видел. Результатом остался доволен не только сам Борис, но и Верка Сердючка, и даже ее мама. Последней вообще так понравился Боря в новых нарядах, что она даже побежала за ним в гримерную - «помогать пуговички расстегивать». Смотрите новогодний выпуск программы «Модный приговор» 3 января в 11.40 на телеканале «Интер». ФОТО: Пресс-служба телеканала «Интер».