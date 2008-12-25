Геннадий Витер переквалифицировался в певца

На концерте «Лучшие Песни Года» Геннадий показал себя как певец, что было довольно неожиданно для всех, исполнив зажигательную композицию «Надо мной». Ген, заканчивается 2008 год, пора подводить итоги, что ты считаешь самым большим достижением в этом году?

- Самое большое – это запуск кулинарного шоу 90/60/90. В этом году случилось очень много хорошего и интересного. Мы с Элизабет хорошо поработали, я рад, что смог изменить человека, ее отношение питанию и вообще к себе в целом. Эля достигла прекрасных результатов и вы скоро сами это увидите.

На концерте «Лучшие песни года 2008» ты выступал как артист, почему именно петь? Это мечта детства или просто пробуешь себя в новом амплуа?

- Вообще-то я закончил ВУЗ с красным дипломом по специальности хормейстер и мне это не чуждо. Я люблю музыку, люблю петь, знаю ноты, а почему бы и нет? Многие из наших звезд нот просто не знают, но тем не менее они на сцене, они поют. Так почему бы и мне не попробовать?

Какая твоя самая большая мечта, которую бы ты хотел осуществить в 2009 году?

- Я хотел бы отправиться в тур по Европе и закончить – таки ремонт в доме.

А какие творческие планы на следующий год? Чего бы хотелось достичь?

- Я пишу песни, записываюсь, активно занимаюсь творчеством. В наступающем году я представлю свою новую песню под названием «Подлец». Петь буду дуэтом. С кем это пока тайна, но обещаю, что этот дуэт будет неожиданным. Так же сейчас я пишу книгу об украинском шоу-бизнесе. Пока её рабочее название «Первый кирпич» и в моих планах закончить и выпустить её в 2009 году.

Так что можно сказать, что Геннадий Витер не из тех, кто останавливается на достигнутом. Семимильными шагами он следует к вершинам успеха. Мы очень надеемся на то, что в следующем, 2009 году Гена сможет осуществить все свои замыслы! А мы будем следить за происходящим.

